Відклали канікули: Сенат США наступного тижня проголосує за виділення допомоги Україні

Сенат Сполучених Штатів Америки вирішив не йти на різдвяні канікули та провести голосування щодо виділення пакета військової допомоги Україні та Ізраїлю наступного тижня.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що Сенат США проголосує за військову допомогу Україні та Ізраїлю наступного тижня, оскільки тривають переговори щодо змін політики безпеки кордонів США, які будуть пов’язані з фінансуванням.

За його словами, Сенат відкладе свої різдвяні канікули, які мали початися в п'ятницю, і збереться в понеділок, щоб дати учасникам переговорів час для досягнення угоди.

«Від нашого успіху залежить дуже багато. Ми знаємо, що світ спостерігає», — сказав Шумер.

Очікується, що переговори щодо положень безпеки на кордоні між Білим домом і демократами та республіканцями в Сенаті продовжать упродовж вихідних, аби спробувати досягти компромісу.

Спікер Палати представників Конгресу від Республіканської партії Майк Джонсон, а також республіканці в Сенаті, де більшість мають демократи, неодноразово заявляли, що вони голосуватимуть за цю пакет фінансової допомоги лише в тому випадку, якщо вона буде поєднана з новим контролем на кордоні США та Мексики.

Допомога Україні потрібна зараз, а не після "різдвяного яєчного лікеру"

Білий дім звернув увагу на останні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо його намірів в Україні й закликав Конгрес не зволікати з ухваленням нової допомоги для України. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Укрінформ.

"Майже через 20 місяців після початку жорстокого й варварського вторгнення, Путін заявив, що його агресія в Україні не завершиться, і мир настане лише тоді, цитую, "коли наші цілі будуть досягнуті", - сказав Кірбі.

За його словами, він сподівається, що ті республіканці в Палаті представників, які місяцями "тримали в заручниках критично важливу допомогу Україні, почули послання Путіна голосно й чітко".

Кірбі зауважив, що в той час, як члени Палати представників роз’їдуться цього тижня по домах на різдвяні свята, український народ надалі переживатиме обстріли мирних міст.

"Їм потрібна наша допомога. І це їм потрібно зараз, а не після різдвяного яєчного лікеру", - наголосив представник Білого дому.

Допомога від США: запит Байдена

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ішлося про 106 млрд доларів.

Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році було запропоновано виділити Ізраїлю. Також Байден хотів отримати понад 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу, зокрема для Ізраїлю та Гази, де населення стикається з гуманітарною кризою.

Що стосується України, то для неї президент США пропонував виділити 61,4 млрд доларів. Запит включав поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачав виділення $110 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню та інші цілі,провалив процедурне голосування в Сенаті США. Республіканці у Сенаті заявили, що не підтримають його без більш суворих заходів безпеки на кордоні між США та Мексикою.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл вважає, що Конгрес, ймовірно, не підтримає додатковий фінансовий пакет для України до Різдва, навіть якщо обидві політичні партії досягнуть згоди щодо цього в найближчі дні.