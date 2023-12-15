В ISW проаналізували заяви Путіна про війну та подальшу мобілізацію

Російський диктатор Володимир Путін 14 грудня під час пресконференції не зміг окреслити строки закінчення війни, яку він розпочав 24 лютого 2022 року, та заявив про наміри окупувати нові території України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Путін регулярно утримувався від глибоких обговорень війни на резонансних заходах протягом 2022 року, що свідчить про те, що він не впевнений у своїй здатності формувати російський інформаційний простір.

Цілі війни

Під час свого виступу Путін не запропонував новий підхід до війни, не описав, як Росія збирається досягти перемоги в Україні, і не уточнив, якою буде перемога Росії. Багато заяв російського диктатора повторюють старі кремлівські наративи.

Путін повторив свої максималістські цілі щодо російської війни в Україні, які, навмисно розмиті, щоб змінюватися в залежності від ситуації на фронті. На запитання про те, чи такі ж цілі Росії в Україні, Путін відповів, що цілі Росії не змінилися і включають "денацифікацію" та "демілітаризацію" України та нав’язування Україні "нейтрального статусу".

"Російський наратив про "денацифікацію" — це завуальовані заклики до зміни влади — вимоги усунення обраного українського уряду та заміни його урядом, прийнятним для Кремля. А "демілітаризація" полягає в тому, щоб позбавити Україну засобів для самооборони та дозволити Росії нав’язувати свою волю Україні силою, коли Кремль того захоче", - пояснюють в ISW.

Подальша анексія територій України

Путін вкотре висловив небажання вести змістовні переговори з Україною та заявив, що мир буде лише тоді, коли Росія досягне своїх незрозумілих цілей.

"Ці максималістські цілі також не виключають анексії Росією окупованих українських територій або додаткових територіальних захоплень. Схоже, що Кремль повертається до експансіоністської риторики, яка спостерігалася востаннє перед повномасштабним вторгненням щодо "розподіленої України", яка відкидає ключові компоненти українського суверенітету та територіальної цілісності та включає заявлений намір окупації та анексії додаткової української території. Ця риторика не встановлює обмежень для подальшої російської експансії та може бути спрямована на те, щоб дозволити Путіну запровадити нові територіальні цілі в Україні, коли він вважатиме за потрібне", - підкреслили в ISW.

Путін заявив, що країна-агресор Росія прагне контролювати "весь Чорноморський регіон", що включає не лише окупований Крим і Херсонську область, а й значні частини Миколаївської та Одеської областей, повторивши вигадки про "геноцид на Донбасі" етнічних росіян і російськомовних як виправдання для вторгнення в Україну.

Чисельність армії РФ в Україні та мобілізація

Путін стверджував, що угруповання російських військ в Україні є набагато більшим, ніж характеризують навіть російські офіційні особи, ймовірно, намагаючись усунути постійні побоювання Росії щодо нової хвилі мобілізації та деморалізувати Захід і Україну.

Так, Путін заявив, що в "зоні бойових дій" перебуває 617 000 російських військовослужбовців, що значно відрізняється від 420 000 російських військових, які, за оцінками української розвідки, перебували в Україні у вересні 2023 року.

Путін стверджував, що Росія завербувала 486 000 осіб під час так званої прихованої мобілізації з початку 2023 року. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 9 листопада заявив, що з 1 січня 2023 року російські військові набрали 410 000 військовослужбовців за контрактом, добровольцями та призовниками, а 1 грудня пізніше заявив, що з 1 січня російські військові набрали понад 452 000 осіб.

"Різниця в зареєстрованій кількості російських військовослужбовців, які беруть участь у війні, ймовірно, пов’язана з різними категоріями російського військового персоналу та не відображає значного збільшення армії РФ на лінії фронту. Путін назвав ці цифри у відповідь на запитання про другу хвилю мобілізації та прямо заявив, що ці цифри формування збройних сил показують, що немає потреби в наступній хвилі мобілізації", - вважають в ISW.

Ситуація на лівому березі Херсонщини

Путін також торкнувся тактичної та оперативної ситуації на східному березі Херсонщини, заявивши, що майже всі російські сили перебувають у "активній стадії дій".

Путін визнав, що армія РФ не може вибити українських військових з Кринок (30 км на північний схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро).

"Коментар Путіна, який підкреслює нездатність російських військ витіснити українські сили зі східного берега, ймовірно, також є критикою російського командувача угруповання сил "Дніпро" генерал-полковника Михайла Теплінського", - підкреслюють аналітики.

Нагадаємо, як вважають у Державному департаменті США, російський диктатор Володимир Путін не погодиться на мирні переговори з Україною до результатів виборів президента США в листопаді 2024 року.