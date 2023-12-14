В РФ вимагають зняти командувача Теплінського через ситуацію на лівобережжі Херсонщини, - британська розвідка

Після суттєвих втрат російської армії біля Кринок на лівому березі Херсонської області так звані російські військові блогери вимагають звільнити командира угруповання "Дніпро" Михайла Теплінського.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що на початку грудня 104-та гвардійська повітряно-десантна дивізія РФ зазнала великих втрат і не змогла досягти поставлених завдань біля села Кринки на лівобережжі Херсонської області.

За даними розвідки, окупанти мали слабку підтримку авіації та артилерії, а багато з військових, ймовірно, були малодосвідченими.

Після невдачі російські так звані військові блогери закликали командувача Михайла Теплінського піти у відставку.

"Це удар по репутації Теплінського як одного з досвідченіших російських полководців війни", - констатують у розвідці Британії.

Нагадаємо, у жовтні заступник командувача російськими військами в Україні генерал-полковник Михайло Теплінський особисто перейняв командування Дніпровським угрупуванням військ Росії.

Як підкреслили в розвідці Британії, угруповання "Дніпро" відповідає за окуповані райони Херсонської області, включно зі східним лівим берегом Дніпра.

Наразі РФ планує перекинути на Херсонщину нову дивізію десантників, щоб посилити позиції окупантів.

ЗСУ вдалося захопити позиції на лівому березі Херсонської області

Раніше повідомлялося, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег Херсонщини.

Збройні сили України перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонської області та перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка у Херсонській області.

А 13 листопада кремлівське агенство ТАСС і російське державне ЗМІ РІА Новини опублікували повідомлення, в яких стверджується, що командування російського угруповання військ "Дніпро" (наразі діє на східному березі Херсонської області) вирішило перекинути війська на невизначені "більш вигідні позиції" на схід від Дніпра, але відкликали повідомлення за лічені хвилини.

Українські військові розширили зону контролю в західній частині Кринок. Натомість окупанти замінували територію навколо Кринок та зводять багаторівневі укріплення.

Наразі Міністерство оборони РФ та чиновники намагаються вгамувати істерику в російському інформаційному просторі через українські операції на лівому березі Дніпра Херсонської області.