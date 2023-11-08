ЗСУ перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонської області, - ISW

Збройні сили України перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонської області. Наразі там може діяти до кількох сотень українських захисників.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські військові блогери 6 листопада поширили фото, на якому нібито українська гусенична транспортна машина-амфібія (ПТС) перевозить БМП на східний берег біля Кринок (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від Дніпра).

Інші так звані воєнкори 7 листопада заявили, що українська БМП самостійно форсувала Дніпро біля Кринок, і поширили окремі кадри, на яких нібито видно знищений західний БТР у невстановленому місці на східному березі .

Пропагандисти також стверджують, що один або два українських БТРи перетнули Дніпро біля Кринок, тоді як інші росіяни відзначали, що українські сили перекинули в цей район кілька бронетранспортерів.

Також російські військові блогери стверджували, що понад 300 українських військовослужбовців (приблизно один батальйон) діють на східному березі в районі Кринок і запевняють, що українські сили утримують позиції в центрі Кринок і прилеглих районах.

Російські пропагандисти повідомляють, що бойові дії тривали під Кринками, а також поблизу населених пунктів Пойма (12 км на схід від Херсона та 4 км від Дніпра), Піщанівки (13 км на схід від Херсона та 3 км від Дніпра) та Підстепного (17 км на схід від Херсона і 4 км від р. Дніпро).

"Угруповання українських сил чисельністю в батальйон на східному березі свідчить про те, що інтенсивні зусилля Росії по блокуванню вздовж річки Дніпро не завадили українським силам перекинути додатковий особовий склад і матеріальні засоби на позиції на східному березі", - підкреслили аналітики ISW.

ЗСУ вдалося захопити позиції на лівому березі Херсонської області

Раніше повідомлялося, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег Херсонщини.

Наразі українські військові продовжують здійснювати наступальні операції на лівому березі Дніпра. ЗСУ зберігають присутність вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського мосту.

Станом на 6 листопада ЗСУ також утримують позиції в одній частині Кринок, незважаючи на спроби Росії відтіснити українських військових зі східного берега річки Дніпро.