ВСУ перебросили бронетехнику на левый берег Херсонской области, - ISW

Вооруженные силы Украины перебросили бронетехнику на левый берег Херсонской области. Сейчас там может действовать до нескольких сотен украинских защитников.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские военные блоггеры 6 ноября распространили фото, на котором якобы украинская гусеничная транспортная машина-амфибия перевозит БМП на восточный берег возле Кринок (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от Днепра).

Другие так называемые военкоры 7 ноября заявили, что украинская БМП самостоятельно форсировала Днепр у Крынок, и распространили отдельные кадры, на которых якобы виден уничтоженный западный БТР в неустановленном месте на восточном берегу.

Пропагандисты также утверждают, что один или два украинских БТРа пересекли Днепр возле Кринок, в то время как другие россияне отмечали, что украинские силы перебросили в этот район несколько бронетранспортеров.

Также российские военные блоггеры утверждали, что более 300 украинских военнослужащих (примерно один батальон) действуют на восточном берегу в районе Крынок и уверяют, что украинские силы удерживают позиции в центре Крынок и близлежащих районах.

Российские пропагандисты сообщают, что боевые действия продолжались под Крынками, а также вблизи населенных пунктов Пойма (12 км восточнее Херсона и 4 км Днепра), Песчановки (13 км восточнее Херсона и 3 км Днепра) и Подстепного (17 км восточнее Херсона и 4 км от р. Днепр).

"Группировка украинских сил численностью в батальон на восточном берегу свидетельствует о том, что интенсивные усилия России по блокированию вдоль реки Днепр не помешали украинским силам перебросить дополнительный личный состав и материальные средства на позиции на восточном берегу", - подчеркнули аналитики ISW.

ВСУ удалось захватить позиции на левом берегу Херсонской области

Ранее сообщалось, что подразделения двух украинских бригад морской пехоты предположительно 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег Херсонщины.

В настоящее время украинские военные продолжают осуществлять наступательные операции на левом берегу Днепра. ВСУ сохраняют присутствие вдоль береговой линии Днепра и возле Антоновского моста.

По состоянию на 6 ноября ВСУ также удерживают позиции в одной части Крынок, несмотря на попытки России оттеснить украинских военных с восточного берега реки Днепр.