ЗСУ вдалося захопити позиції на лівому березі Херсонської області, – ISW

Українські військові продовжують здійснювати наступальні операції на лівому березі Дніпра. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ зберігають присутність вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського мосту.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що відомий російський військовий блогер 19 жовтня повідомив, що дві українські диверсійно-розвідувальні групи бригади морської піхоти форсували річку Дніпро, розгромили російські війська у цьому районі та завоювали плацдарм у селищі Кринки.

Він також стверджував, що російська піхота контратакувала та відтіснила українські сили до околиць селища, проте зазначив, що ЗСУ все ще контролюють деякі будинки в Кринках і чекають на підкріплення в цьому районі.

Інший російський блогер заявив, що українські війська використовували більше живої сили в атаках на Кринки, ніж у попередніх атаках.

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо натомість переконував, що російські війська успішно відтіснили українські сили з району Пойма-Піщанівка-Підстепне на позиції вздовж узбережжя Дніпра і біля Антонівського мосту, і що українські війська намагаються перегрупуватися. Але начебто армія РФ постійно завдає авіаударів по позиціям ЗСУ.

Український Генштаб також мовчазно визнав українські операції на східному березі і повідомив 19 жовтня, що російська авіація завдала ударів по Піщанівці, маючи на увазі, що українські сили діють у місті.

"ISW оцінює, що поточні українські дії здаються масштабнішими, ніж тактичні рейди, що спостерігалися раніше, а доступні відеозаписи з геолокацією вказують на те, що українські сили зберігають присутність вздовж берегової лінії та поблизу Антонівського залізничного мосту, незважаючи на російські контратаки", - зазначають аналітики.

Раніше повідомлялося, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег Херсонщини.