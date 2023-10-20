ВСУ удалось захватить позиции на левом берегу Херсонской области, – ISW

Украинские военные продолжают совершать наступательные операции на левом берегу Днепра. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ сохраняют присутствие вдоль береговой линии Днепра и возле Антоновского моста.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что известный российский военный блоггер 19 октября сообщил, что две украинские диверсионно-разведывательные группы бригады морской пехоты форсировали реку Днепр, разгромили российские войска в этом районе и завоевали плацдарм в поселке Крынки.

Он также утверждал, что российская пехота контратаковала и оттеснила украинские силы на окраины поселка, однако отметил, что ВСУ все еще контролируют некоторые дома в Крынках и ждут подкрепления в этом районе.

Другой российский блоггер заявил, что украинские войска использовали больше живой силы в атаках на Крынки, чем в предыдущих атаках.

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо убеждал, что российские войска успешно оттеснили украинские силы из района Пойма-Песчановка-Подстепное на позиции вдоль побережья Днепра и у Антоновского моста, и что украинские войска пытаются перегруппироваться. Но, по словам Сальдо, армия РФ постоянно наносит авиаудары по позициям ВСУ.

Украинский Генштаб также молчаливо признал украинские операции на левом берегу и сообщил 19 октября, что российская авиация нанесла удары по Песчановке, имея в виду, что украинские силы действуют в городе.

"ISW оценивает, что текущие украинские действия кажутся более масштабными, чем наблюдавшиеся ранее тактические рейды, а доступные видеозаписи с геолокацией указывают на то, что украинские силы сохраняют присутствие вдоль береговой линии и вблизи Антоновского железнодорожного моста, несмотря на российские контратаки", - отмечают аналитики

Ранее сообщалось, что подразделения двух украинских бригад морской пехоты предположительно 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег Херсонщины.