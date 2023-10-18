В ISW рассказали, как ракеты ATACMS изменят ситуацию на поле боя

Наличие у Украины дальнобойных американских ракет ATACMS может оказать значительное влияние на ситуацию на поле боя. Новое оружие в руках ВСУ представляет опасность для российской авиации и складов с боеприпасами в российском тылу.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Что известно об отправке ATACMS по Украине

Отмечается, что 17 октября Украина впервые применила предоставленные США ракеты большой дальности ATACMS, чтобы нанести удар по российским целям на оккупированной территории Украины.

The Wall Street Journal и другие западные СМИ подтвердили, что США «тайно» предоставили Украине ATACMS и сообщили, что украинские силы уже использовали ATACMS для ударов по контролируемым Россией аэродромам в оккупированном Бердянске Запорожской области и Луганске.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил в своем ночном обращении 17 октября, что ATACMS "зарекомендовали себя", но не назвал, где именно их применили. В то же время многочисленные российские источники утверждали, что украинские силы использовали ATACMS при ударе по Бердянску. Кроме того, разные российские источники распространили изображение кассетных суббоеприпасов ATACMS M74, найденных на месте удара в Бердянске.

"Вероятно США тайно передали системы ATACMS, чтобы обеспечить оперативную внезапность украинских сил, и общий шок в российском информационном пространстве свидетельствует о том, что Украина достигла желаемого эффекта", - отмечают аналитики.

Удары по аэродромам в Бердянске и Луганске - первое использование ракет ATACMS

Командование Сил специальных операций Украины сообщило, что в результате ударов были уничтожены девять российских вертолетов разных моделей, другие неустановленные спецсредства, зенитная ракетная установка, состав боеприпасов и повреждена инфраструктура взлетно-посадочной полосы.

Сообщается, что на кадрах с аэродрома Бердянск видны сильные пожары и взрывы из-за продолжающейся детонации боеприпасов на складе.

"Украинские удары по оперативно значимым российским аэродромам в Украине, вероятно, заставят российское командование рассредоточить авиационные средства и отвести часть самолетов на аэродромы, расположенные дальше от линии фронта. В частности, российские войска использовали вертолеты с аэродрома Бердянск в первые месяцы украинского контрнаступления. что дало большой эффект против крупных механизированных украинских штурмов", - отмечают аналитики.

Они прогнозируют, что ракеты большой дальности ATACMS позволят украинским силам наносить удары по российским аэродромам и уничтожать российские самолеты и другие средства.

"Вероятное рассредоточение российской авиации на аэродромах оккупированной территории Украины и передислокация авиационных средств дальше линии фронта, вероятно, нарушит поддержку российской авиацией оборонных усилий и локальных наступательных операций. Передислокация самолетов на аэродромы, расположенные далее в тылу, вероятно, повлияет на время пребывания для поддержки операций", – подчеркивают аналитики.

Прибытие ракет большой дальности ATACMS: реакция пропагандистов

Российское информационное пространство выразило широкое опасение относительно использования ATACMS. Пропагандисты отметили, что удары по аэродромам города Бердянск и Луганск стали одними из самых разрушительных украинских ударов по российским целям с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Российские пропагандисты считают использование ATACMS причиной серьезности удара и высказывали опасения, что российское командование не сможет достаточно быстро адаптироваться к новой ракетной угрозе.