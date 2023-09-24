Заявят сами о себе: Зеленский о новом оружии от США

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что прошедшая неделя была очень продуктивной. Он подчеркнул, что в ходе встречи с международными партнерами были приняты многочисленные важные решения, в том числе в оборонной сфере. Он отметил, что новый пакет от США включает образцы оружия, которые заявят сами о себе на поле боя.

Об этом президент рассказал в своем вечернем обращении.

"Оборонительные пакеты. От Соединенных Штатов – это артиллерия, нужные снаряды, ракеты для "хаймарсов", ракеты для ПВО, дополнительные системы ПВО, тактические машины и еще некоторые другие виды оружия, которые заявят сами о себе на поле боя", - сказал Зеленский.

Пока не ясно, можно ли считать, что президент этими словами подтвердил заявления американских СМИ, согласно которым президент Джо Байден вроде бы пообещал Зеленскому во время встречи в Вашингтоне предоставить небольшое количество ракет ATACMS для помощи в войне, однако не уточнил ни их количество, ни время, когда они будут предоставлены.

Зеленский также назвал "абсолютной фантастикой" и то, что Украина и США договорились о совместном производстве оружия и оборонных систем, в том числе и ПВО.

Это было абсолютной фантастикой еще недавно. Но станет реальностью. Это новое качество оборонной промышленности Украины значительно сильнее. (…) Есть четкая перспектива – то, о чем уже договорились, – новой прочности Украины для недопущения повторения российских агрессий", - отметил он.

Напомним, 18 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил США, а 21 сентября прибыл в Вашингтон в рамках своего второго визита в США после начала полномасштабной войны.

Там он среди прочего встретился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.