Байден заявил Зеленскому, что США отправят Украине ATACMS

Президент Джо Байден сказал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время встречи в Вашингтоне, что Соединенные Штаты предоставят небольшое количество ракет дальнего радиуса действия ATACMS для помощи в войне с Россией.

Об этом сообщает NBC News.

Официальные лица, на слова которых ссылается телеканал, не были уполномочены говорить публично, поэтому не сказали, когда данные ракеты будут доставлены в Украину и какое их количество.

Представители оборонного ведомства заявили, что у США нет большого запаса избыточных ATACMS, чтобы предоставить Украине. Кроме того, некоторые в Вашингтоне сопротивлялись поставке оружия из-за опасений, что это расширит войну с Россией.

Представитель Конгресса сказал, что до сих пор продолжаются дебаты относительно типа ракет, которые будут отправлены, и сколько они будут доставлены в Украину. Они добавили, что страны Восточной Европы передали Украине значительные части своих запасов оружия.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 г. администрация Байдена изменила свою позицию относительно того, какое оружие она готова предоставить украинским военным.

Белый дом поначалу не согласовал запросы на зенитные ракеты Stinger, артиллерийские установки гаубицы, противокорабельные ракеты и системы HIMARS, но позже дал зеленый свет на их отправку.

Дать нельзя отказать: какая ситуация с ATACMS

Отмечается, что в течение нескольких месяцев Украина просила армейскую тактическую ракетную систему, известную как ATACMS, которая позволит Киеву поражать цели на расстоянии примерно 180 миль, поражая линии поставок, железные дороги и пункты командования и управления по российской линии фронта.

В последнее время ситуация вокруг предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS похожа на качели.

В начале сентября администрация президента Байдена была близка к одобрению решения о поставках Украине ракет дальнего радиуса действия. Однако неназванные чиновники подчеркнули, что решение отправить ATACMS или GMLRS не является окончательным и может быть отклонено.

Через несколько дней так и вышло. Несмотря на то, что решение о ракетах уже было "на столе" Байдена, официальные лица США заявили, что не ожидают, что президент Джо Байден в ближайшее время примет решение передать Украине ATACMS, несмотря на неоднократные запросы президента Украины Владимира Зеленского.