В ближайшее время США не передадут Украине ракеты ATACMS - CNN

Официальные лица США не ожидают, что президент Джо Байден в ближайшее время примет решение передать Украине армейские тактические ракетные системы большой дальности (ATACMS), несмотря на неоднократные запросы президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает CNN.

Согласно сообщению, ATACMS не станет частью нового пакета вооружений для Украины, который может быть анонсирован уже в четверг, когда ожидается встреча Зеленского и Байдена.

В настоящее время максимальная дальность оружия США, предоставленного Украине, составляет около 150 километров с бомбой малого диаметра наземного запуска.

Администрация президента США Джо Байдена твердо придерживается своего отказа отправить в Украину ракеты большой дальности, несмотря на растущее давление со стороны законодателей США и просьбу Киева.

Новый пакет помощи от США

Издание Reuters сообщает, что Байден планирует объявить пакет военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов, который будет включать второй транш стреляющих из 155-миллиметровой гаубической пушки кассетных боеприпасов больше систем противовоздушной обороны малой дальности Avenger и ракеты Stinger.

Также в планируемый пакет помощи Украине входят противотанковое оружие TOW и AT4, ракеты с управляемой реактивной системой залпового огня (GMLRS) для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS и противотанковые ракеты Javelin.

Недавно Министерство обороны США объявило о выделении из запасов нового пакета военной помощи Украине по решению администрации президента Джозефа Байдена. Это уже 46-й пакет помощи с августа 2021 года, его стоимость составит до 175 миллионов долларов. В него вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.