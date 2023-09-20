Найближчим часом США не передадуть Україні ракети ATACMS - CNN

Офіційні особи США не очікують, що президент Джо Байден найближчим часом ухвалить рішення передати Україні армійські тактичні ракетні системи великої дальності (ATACMS), незважаючи на неодноразові запити президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє CNN.

Згідно з повідомленням, ATACMS не буде частиною нового пакету озброєнь для України, який може бути анонсований вже в четвер, коли очікується зустріч Зеленського і Байдена.

Наразі максимальна дальність зброї США, наданої Україні, становить приблизно 150 кілометрів з бомбою малого діаметру наземного запуску.

Адміністрація президента США Джо Байдена твердо дотримується своєї відмови надіслати в Україну ракети великої дальності, попри зростаючий тиск з боку законодавців США та прохання Києва.

Новий пакет допомоги від США

Видання Reuters повідомляє, що Байден планує оголосити пакет військової допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів, який включатиме другий транш касетних боєприпасів, які стріляють із 155-міліметрової гаубичної гармати, більше систем протиповітряної оборони малої дальності Avenger та ракети Stinger.

Також до запланованого пакету допомоги Україні входять протитанкова зброя TOW і AT4, ракети з керованою реактивною системою залпового вогню (GMLRS) для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS і протитанкові ракети Javelin.

Нещодавно Міністерство оборони США оголосило про виділення зі своїх запасів нового пакету військової допомоги Україні за рішенням адміністрації президента Джозефа Байдена. Це вже 46-й такий пакет допомоги із серпня 2021 року, його вартість становитиме до 175 мільйонів доларів. До нього увійшли снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.