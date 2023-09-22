Танки Abrams будут в Украине на следующей неделе, пакет помощи на $325 млн: итоги встречи Зеленского с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 21 сентября, встретился с президентом США в Вашингтоне.

Встреча двух президентов в Белом Доме

В начале встречи Зеленский поблагодарил американского лидера за плодотворный диалог и мощную поддержку всех украинцев.

"Мы встречаемся уже третий год. Наш регулярный диалог доказывает, что наши страны являются настоящими союзниками и стратегическими друзьями. Мы очень благодарны за жизненно важную помощь со стороны США для борьбы с российским террором. Сегодня я в Вашингтоне, чтобы укрепить нашу коалицию для защиты наших детей, семей, наших домов, а также свободы и демократии в мире", – сказал Зеленский.

Зеленский и Байден также обсудили оборонную поддержку Украины и дальнейшее сотрудничество во благо обеих стран и всего мира.

"Сегодня мы достигли важных результатов. Мы договорились проработать ряд стратегических решений, которые позволят нам предотвратить любую новую агрессию против Украины и наших людей", - сообщил Зеленский и добавил, что это будет одним из результатов Совместной декларации G7 и двусторонних договоров безопасности. .

Кроме того, по словам президента, были достигнуты новые договоренности, которые укрепят обороноспособность Украины.

США выделили Украине новый пакет помощи на $325 млн

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил новый пакет военной помощи в размере 325 миллионов долларов. Он будет включать в себя кассетные боеприпасы, системы противовоздушной обороны малой дальности, противотанковое оружие и прочее.

Как говорится на сайте Министерства обороны США, в пакет вошли:

Ракеты AIM-9M для систем ПВО;

Дополнительный боекомплект для HIMARS;

Самоходные ЗРК AN/TWQ-1 Avenger;

ПТРК Javelin и AT-4;

Более 3 миллионов патронов;

59 легких тактических автомобилей;

Подрывные боеприпасы для расчистки помех;

Запчасти, обеспечение обслуживания и другое полевое оборудование.

Пулеметы калибра 50 для борьбы с БПЛА;



Артиллерийские снаряды калибра 105 мм;



Артиллерийские снаряды калибра 155 мм, включая DPICM (кассетные);



ПТКР TOW.



В то же время Байден отметил, что первые танки Abrams поступят в Украину на следующей неделе. передает "Общественное".

Также он подчеркнул, что США перед зимой сосредоточатся на усилении украинской системы противовоздушной обороны.

"Мы концентрируемся на укреплении украинской системы противовоздушной обороны, чтобы защитить тепло и свет в самые холодные дни года. Это значит, что мы передадим вторую батарею противовоздушной обороны HAWK с ее постоянной поставкой ежемесячно в течение зимы", - отметил президент США.

Зеленский поблагодарил за объявлен новый мощный пакет помощи Украине.

«Очень мощный пакет. Есть именно то, что нужно нашим солдатам сейчас», – подчеркнул президент.

Он выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны Соединенных Штатов в усилении защиты украинского неба, расширении возможностей для экспорта зерна, реализации Формулы мира и проведении Глобального саммита мира.

Итоги визита в Вашингтон

"Долгосрочная договоренность – будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие. Это новый уровень нашего единства! Копродукция в «оборонке» с Соединенными Штатами – это историческая вещь. Новая промышленная база, новые рабочие места – для обоих наших народов. Украина сможет производить, в частности, ПВО. Готовимся создать новую оборонную экосистему вместе с Соединенными Штатами, чтобы производить оружие, чтобы вместе еще больше усилить свободу и защиту жизни", - сказал Зеленский.

Он поблагодарил американских партнеров за помощь Украине.

"Это будет иметь глобальные положительные результаты. Спасибо, господин президент Байден! Спасибо Конгрессу – обе партии, обе палаты. Сегодня начал день в столице Америки именно с Конгресса – очень откровенных, подробных разговоров. Я почувствовал доверие – доверие, которое всегда является основой единства. Четкие откровенные вопросы членов Палаты представителей и сенаторов. Прямые ответы. Были встречи сегодня и в Пентагоне – важные разговоры об оборонной поддержке. Продолжаем работать ради усиления Украины. Спасибо всем, кто нам помогает! Слава всем нашим воинам! Обязательно победим!", – заявил президент.

Напомним, что недавно Министерство обороны США объявило о выделении из своих запасов нового пакета военной помощи Украине по решению администрации президента Джозефа Байдена. В него вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.