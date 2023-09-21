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Зеленский встретился с конгрессменами США

Зеленский встретился с конгрессменами США
Зеленский встретился с конгрессменами США. Фото: Тelegram президента

21 сентября во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, лидером Республиканской партии в Палате представителей Стивом Скализом, лидером Демократической партии в Палате представителей Хакимом Джефрисом и другими конгрессменами Соединенных Штатов.

Об этом Зеленский сообщил в Тelegram.

По словам президента, была обсуждена ситуация на поле боя и первоочередные оборонные нужды Украины, а также - укрепление ПВО.

"Победа Украины будет гарантией того, что ни Россия, ни какая-либо другая диктатура не сможет дестабилизировать свободный мир. Чтобы победить, мы должны быть едины и работать вместе. Вместе мы добились значительного прогресса в защите демократии, свободы и достоинства", - написал он.

Зеленский добавил, что война нанесла невероятные страдания украинскому народу, но уже более половины оккупированных территорий освобождены от российских захватчиков.

"Мы четко видим, что победа становится все ближе", – добавил он.

Напомним, ранее в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН президент Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Автор:
Татьяна Гойденко