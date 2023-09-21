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Зеленский встретился с конгрессменами США
21 сентября во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, лидером Республиканской партии в Палате представителей Стивом Скализом, лидером Демократической партии в Палате представителей Хакимом Джефрисом и другими конгрессменами Соединенных Штатов.
Об этом Зеленский сообщил в Тelegram.
По словам президента, была обсуждена ситуация на поле боя и первоочередные оборонные нужды Украины, а также - укрепление ПВО.
"Победа Украины будет гарантией того, что ни Россия, ни какая-либо другая диктатура не сможет дестабилизировать свободный мир. Чтобы победить, мы должны быть едины и работать вместе. Вместе мы добились значительного прогресса в защите демократии, свободы и достоинства", - написал он.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Зеленский добавил, что война нанесла невероятные страдания украинскому народу, но уже более половины оккупированных территорий освобождены от российских захватчиков.
"Мы четко видим, что победа становится все ближе", – добавил он.
Напомним, ранее в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН президент Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.