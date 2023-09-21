- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Зеленський зустрівся з конгресменами США
21 вересня під час візиту до США президент України Володимир Зеленський зустівся із спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті, лідером Республіканської партії в Палаті представників Стівом Скалізом, лідером Демократичної партії в Палаті представників Хакімом Джефрісом та іншими конгресменами Сполучених Штатів.
Про це Зеленський повідомив у Тelegram.
За словами президента, було обговорено ситуацію на полі бою та першочергові оборонні потреби України, а також - зміцнення ППО.
"Перемога України буде гарантією того, що ані Росія, ані будь-яка інша диктатура не зможе дестабілізувати вільний світ. Щоб перемогти, ми повинні бути єдиними й працювати разом. Разом ми досягли значного прогресу в захисті демократії, свободи та гідності.", - написав він.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зеленський додав, що війна завдала неймовірних стражданнь українському народу, але вже понад половину окупованих територій звільнено від російських загарбників.
"Ми чітко бачимо, що перемога стає все ближчою", - додав він.
Нагадаємо, раніше в Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН президент Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.