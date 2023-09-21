Зеленський зустрівся з конгресменами США

21 вересня під час візиту до США президент України Володимир Зеленський зустівся із спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті, лідером Республіканської партії в Палаті представників Стівом Скалізом, лідером Демократичної партії в Палаті представників Хакімом Джефрісом та іншими конгресменами Сполучених Штатів.

Про це Зеленський повідомив у Тelegram.

За словами президента, було обговорено ситуацію на полі бою та першочергові оборонні потреби України, а також - зміцнення ППО.

"Перемога України буде гарантією того, що ані Росія, ані будь-яка інша диктатура не зможе дестабілізувати вільний світ. Щоб перемогти, ми повинні бути єдиними й працювати разом. Разом ми досягли значного прогресу в захисті демократії, свободи та гідності.", - написав він.

Зеленський додав, що війна завдала неймовірних стражданнь українському народу, але вже понад половину окупованих територій звільнено від російських загарбників.

"Ми чітко бачимо, що перемога стає все ближчою", - додав він.

Нагадаємо, раніше в Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН президент Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.