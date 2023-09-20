Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу

Президент України Володимир Зеленський у штаб-квартирі ООН провів зустріч із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зазначається, що лідери докладно обговорили низку важливих двосторонніх питань, зокрема співпрацю у сфері цивільної оборони та захисту життів людей.

Зокрема, Зеленський поінформував Нетаньягу про ситуацію на фронті та повітряні удари, зокрема з використанням дронів іранського виробництва, яких Росія продовжує завдавати по мирних українських містах, цивільних об’єктах і портовій інфраструктурі.

Крім того, президент висловив занепокоєння дедалі тіснішою військовою співпрацею Росії та Ірану.

Зеленський запросив Ізраїль підтримати Українську формулу миру.

Крім того, сторони обговорили співпрацю в межах ООН та на інших міжнародних майданчиках.

Раніше Нетаньягу заявив, що його країна співчуває Україні, але зброю не надасть через побоювання, що вона може потрапити до Ірану.

Зазначимо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу спочатку дотримувався обережного підходу до війни в Україні, але після вступу на посаду висловив більшу підтримку. Він кілька разів наголосив, що Ізраїль розгляне можливість надання Україні систем озброєнь і навіть схвалив візит міністра закордонних справ Елі Коена до Києва.

Ізраїль досі утримується від надання Україні зброї, остерігаючись конфлікту із Росією, яка підтримує військову присутність у Сирії. Утім Ізраїль надає гуманітарну допомогу та став першою державою, яка з початку війни розгорнула в Україні польовий госпіталь.

А в березні 2023 року Ізраїль схвалив експортні ліцензії на ймовірний продаж Україні систем захисту від безпілотників. Вони можуть допомогти ЗСУ у протидії іранським дронам, які використовують російські війська.