Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире ООН провел встречу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Отмечается, что лидеры подробно обсудили ряд важных двусторонних вопросов, в частности, сотрудничество в сфере гражданской обороны и защиты жизней людей.

В частности, Зеленский проинформировал Нетаньяху о ситуации на фронте и воздушных ударах, в частности с использованием дронов иранского производства, которые Россия продолжает наносить по мирным украинским городам, гражданским объектам и портовой инфраструктуре.

Кроме того, президент выразил обеспокоенность все более тесным военным сотрудничеством России и Ирана.

Зеленский пригласил Израиль поддержать украинскую формулу мира.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в рамках ООН и других международных площадках.

Ранее Нетаньяху заявил, что его страна сочувствует Украине, но оружие не предоставит из-за опасений, что оно может попасть в Иран.

Отметим, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сначала придерживался осторожного подхода к войне в Украине, но после вступления в должность выразил большую поддержку. Он несколько раз подчеркнул, что Израиль рассмотрит возможность предоставления Украине систем вооружений и даже одобрил визит министра иностранных дел Эли Коэна в Киев.

Израиль до сих пор воздерживается от предоставления Украине оружия, опасаясь конфликта с Россией, которая поддерживает военное присутствие в Сирии. Впрочем, Израиль оказывает гуманитарную помощь и стал первым государством, с начала войны развернувшим в Украине полевой госпиталь.

А в марте 2023 года Израиль одобрил экспортные лицензии на вероятную продажу Украине систем защиты от беспилотников. Они могут помочь ВСУ в противодействии иранским дронам, которые используют российские войска.