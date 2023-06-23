Нетаньягу пояснив, чому Ізраїль утримується від військової допомоги Україні

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна співчуває Україні, але зброю не надасть через побоювання, що вона може потрапити до Ірану.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті The Jerusalem Post.

Нетаньягу зазначив, що в питаннях військової допомоги Україні Ізраїль відпочатку перебуває в особливій ситуації, яка відрізняється від становища Польщі, Німеччини, Франції та інших країн-партнерів України.

"У нас тісний військовий "кордон" з Росією. Наші пілоти літають поруч з російськими пілотами в небі Сирії. І я вважаю важливим, щоб ми зберігали нашу свободу дій проти спроб Ірану створити військові позиції на нашому північному кордоні", – зазначив прем’єр-міністр Ізраїлю.

Він вважає за правильний "збалансований підхід" Ізраїлю.

"У міжнародних справах потрібно бути дуже обережним. Є співчуття, є допомога цивільної оборони. Але я думаю, що ми повинні ретельно провести межу, щоб люди зрозуміли. Повинен сказати, що більшість глав урядів західних країн, коли я це пояснював, в основному відповідно кивають. Вони розуміють, що Ізраїль перебуває в іншій ситуації, ніж будь-хто з них", - заявив Нетаньягу.

Іншою причиною того, що Ізраїль не надає Україні військову допомогу криється у побоюваннях того, що зброя може потрапити до рук іранців і буде використана проти Ізраїлю.

"По-друге, ми також стурбовані тим, що будь-які системи, які ми надамо Україні, будуть використані проти нас, оскільки вони можуть потрапити в руки Ірану та бути використані проти нас. Це не теоретична можливість. Так, власне, і сталося із західними протитанковими засобами, які ми зараз знаходимо біля наших кордонів. Так що ми повинні бути дуже обережні тут", - додав політик.

При цьому він наголосив, що співчуває українцям.

"Очевидно, ми сумуємо за трагедією, яка відбувається в Україні, за цією жахливою втратою людських життів. Ми б хотіли, щоб це закінчилося", - сказав Нетаньягу.

Зазначимо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу спочатку дотримувався обережного підходу до війни в Україні, але після вступу на посаду висловив більшу підтримку. Він кілька разів наголосив, що Ізраїль розгляне можливість надання Україні систем озброєнь і навіть схвалив візит міністра закордонних справ Елі Коена до Києва.

Ізраїль досі утримується від надання Україні зброї, остерігаючись конфлікту із Росією, яка підтримує військову присутність у Сирії. Утім Ізраїль надає гуманітарну допомогу та став першою державою, яка з початку війни розгорнула в Україні польовий госпіталь.

А в березні 2023 року Ізраїль схвалив експортні ліцензії на ймовірний продаж Україні систем захисту від безпілотників. Вони можуть допомогти ЗСУ у протидії іранським дронам, які використовують російські війська.