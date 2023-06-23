Нетаньяху объяснил, почему Израиль воздерживается от военной помощи Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна сочувствует Украине, но оружие не предоставит из-за опасений, что оно может попасть в Иран.

Об этом он сказал в интервью The Jerusalem Post.

Нетаньяху отметил, что в вопросах военной помощи Украине Израиль изначально находится в особой ситуации, которая отличается от положения Польши, Германии, Франции и других стран-партнеров Украины.

"У нас тесная военная "граница" с Россией. Наши пилоты летают рядом с российскими пилотами в небе Сирии. И я считаю важным, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана создать военные позиции на нашей северной границе", - отметил премьер -министр Израиля.

Он считает правильным "сбалансированный подход" Израиля.

"В международных делах нужно быть очень осторожным. Есть соболезнования, есть помощь гражданской обороны. Но я думаю, что мы должны тщательно провести границу, чтобы люди поняли. Должен сказать, что большинство глав правительств западных стран, когда я это объяснял, в основном одобрительно кивают. Они понимают, что Израиль находится в другой ситуации, чем кто-либо из них", - заявил Нетаньяху.

Другой причиной того, что Израиль не оказывает Украине военную помощь, кроется в опасениях того, что оружие может попасть в руки иранцев и будет использовано против Израиля.

"Во-вторых, мы также обеспокоены тем, что любые системы, которые мы предоставим Украине, будут использованы против нас, поскольку они могут попасть в руки Ирана и использовать против нас. Это не теоретическая возможность. Да, собственно, это и произошло с западными противотанковыми средствами, которые мы сейчас находим у наших границ. Так что мы должны быть очень осторожны здесь", - добавил политик.

При этом он подчеркнул, что соболезнует украинцам.

"Очевидно, мы сочувствуем трагедии, которая происходит в Украине, этой ужасной потере человеческих жизней. Мы бы хотели, чтобы это закончилось", - сказал Нетаньяху.

Отметим, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сначала придерживался осторожного подхода к войне в Украине, но после вступления в должность выразил большую поддержку. Он несколько раз подчеркнул, что Израиль рассмотрит возможность предоставления Украине систем вооружений и даже одобрил визит министра иностранных дел Эли Коэна в Киев.

Израиль до сих пор воздерживается от предоставления Украине оружия, опасаясь конфликта с Россией, которая поддерживает военное присутствие в Сирии. Впрочем, Израиль оказывает гуманитарную помощь и стал первым государством, с начала войны развернувшим в Украине полевой госпиталь.

А в марте 2023 года Израиль одобрил экспортные лицензии на вероятную продажу Украине систем защиты от беспилотников. Они могут помочь ВСУ в противодействии иранским дронам, которые используют российские войска.