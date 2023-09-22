Байден заявив Зеленському, що США надішлють Україні ATACMS

Президент Джо Байден сказав своєму українському колезі Володимиру Зеленському під час зустрічі у Вашингтоні, що Сполучені Штати нададуть невелику кількість ракет далекого радіусу дії ATACMS для допомоги у війні з Росією.

Про це повідомляє NBC News.

Офіційні особи, на слова яких посилається телеканал, не були уповноважені говорити публічно тому не сказали, коли дані ракети будуть доставлені до України та яка їхня кількість.

Представники оборонного відомства заявили, що США не мають великого запасу надлишкових ATACMS, щоб надати Україні. Крім того, деякі у Вашингтоні чинили опір постачанню зброї, через побоювання, що це розширить війну з Росією.

Представник Конгресу сказав, що досі тривають дебати щодо типу ракет, які будуть відправлені, і скільки їх буде доставлено в Україну. Вони додали, що країни Східної Європи вже передали Україні значні частини своїх запасів зброї.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року адміністрація Байдена змінила свою позицію щодо того, яку зброю вона готова надати українським військовим.

Білий дім спочатку не погоджував запити на зенітні ракети Stinger, артилерійські установки гаубиці, протикорабельні ракети та системи HIMARS, але пізніше дав зелене світло на їх відправку.

Надати не можна відмовити: яка ситуація з ATACMS

Зазначається, що протягом кількох місяців Україна просила армійську тактичну ракетну систему, відому як ATACMS, яка дасть Києву можливість вражати цілі на відстані приблизно 180 миль, уражаючи лінії постачання, залізниці та пункти командування та управління за російською лінією фронту.

Протягом останнього часу ситуація навколо надання Україні далекобійних ракет ATACMS схожа на гойдалку.

На початку вересня адміністрація президента Байдена була близька до схвалення рішення про постачання Україні ракет дальнього радіуса дії. Однак неназвані посадовці наголосили, що рішення відправити ATACMS або GMLRS не є остаточним і його можуть відхилити.

Через кілька днів так і сталося. Попри те, що рішення про ракети вже було "на столі" Байдена офіційні особи США заявили, що не очікують, що президент Джо Байден найближчим часом ухвалить рішення передати Україні ATACMS, незважаючи на неодноразові запити президента України Володимира Зеленського.