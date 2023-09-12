Байден близький до схвалення передачі Україні ракет ATACMS або GMLRS, - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена близька до схвалення рішення про постачання Україні ракет дальнього радіуса дії з касетними боєприпасами.

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Про це пише Reuters із посиланням на чотирьох американських чиновників.

За словами співрозмовників видання, українські військові продемонстрували успішні результати в застосуванні касетних боєприпасів з 155-мм артилерії, і тепер Вашингтон розглядає можливість надання Україні однієї або обох армійських тактичних ракетних систем (Atacms), здатних атакувати цілі на відстань до 306 кілометрів, або керованої ракетної системи залпового вогню (GMLRS) із касетними бомбами із радіусом дії до 80 км.

Також у Білому домі обговорюють надання обидвох видів озброєння.

Як пише Reuters, у разі схвалення будь-який варіант буде доступний для швидкого доставлення в Україну. Однак неназвані посадовці наголосили, що рішення відправити ATACMS або GMLRS не є остаточним і його можуть відхилити.

Але "ймовірність того, що це станеться зараз, набагато вища, ніж раніше", — сказав один з співрозмовників видання.

У Пентагоні прокоментували повідомлення ЗМІ щодо можливого схвалення адміністрацією президента США передачі Україні далекобійних ракет Atacms. У відомстві зазначили, що нових даних у цьому питанні поки що офіційно надати не можуть.

Речник Пентагону, бригадний генерал ВПС Пет Райдер на брифінгу не підтвердив, але й не спростував подібні твердження деяких західних журналістів.

"Ми продовжуватимемо підтримувати тісний контакт з Україною та нашими союзниками та партнерами щодо їхніх потреб у безпеці. Тому коли і якщо з'явиться щось нове – ми, звичайно, це зробимо", – заявив Райдер.

При цьому він зауважив, що на сьогодні в контексті повідомлення щодо ATACMS він "не може нічого нового сказати".

Нагадаємо, дискусії про відправку армійських тактичних ракетних систем великої дальності, також відомих як ATACMS, значно активізувалися в останні тижні.

Раніше видання ABC News повідомляло, що адміністрація Байдена, ймовірно, надішле Україні тактичні ракетні системи великої дальності (ATACMS) у наступному пакеті військової допомоги, щоб допомогти їй у боротьбі з російською агресією.

Нещодавно Міністерство оборони США оголосило про виділення зі своїх запасів нового пакету військової допомоги Україні за рішенням адміністрації президента Джозефа Байдена. Це вже 46-й такий пакет допомоги із серпня 2021 року, його вартість становитиме до 175 мільйонів доларів. До нього увійшли снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.