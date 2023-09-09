США можуть відправити в Україну ракети великої дальності ATACMS – ЗМІ

За словами офіційних осіб США , адміністрація Байдена, ймовірно, надішле Україні тактичні ракетні системи великої дальності (ATACMS) у наступному пакеті військової допомоги, щоб допомогти їй у боротьбі з російською агресією.

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Про це пише видання ABC News.

"Вони будуть", - сказав один чиновник, який мав доступ до планів допомоги з безпеки. Проте, він зазначив, що такі плани можуть бути змінені до офіційного оголошення.

Другий чиновник сказав, що рішення про ракети "на столі" і, вони ймовірно, будуть включені в майбутній пакет допомоги, додавши, що остаточне рішення ще не прийнято. За словами посадовця, можуть пройти місяці, перш ніж Україна отримає ракети.

США також "зробили відкриття", виявивши, що в їх інвентарі більше ATACMS, ніж було спочатку оцінено, повідомили двоє чиновників. Проте, наразі невідомо, скільки "зайвих" ракет "знайшли" чиновники.

Видання пише, що адміністрація досі відхиляла запити президента України Володимира Зеленського щодо зброї, навіть після того, як Велика Британія та Франція надіслали аналогічні ракети Storm Shadow, через занепокоєння як ескалацією з Росією, так і збереженням власних запасів Америки.

У липні 2022 року радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США "готові піти на ризик", але натякав, що відправка ATACMS може призвести до прямого конфлікту з Росією. Через рік на тому ж заході Салліван був менш категоричним і заявив, що рішення лише за президентом.

Адміністрація Байдена застосувала поступовий підхід до типів озброєнь, які вона відправила в Україну після вторгнення, перейшовши від ручних пускових установок до складних платформ протиповітряної оборони, до бронетехніки та скасувавши попередні рішення не відправляти танки Abrams або навчати українців на передових винищувачах F-16.

Маючи радіус дії до 290 миль, ATACMS могли б дозволити Україні досягати цілей майже в чотири рази далі, ніж за допомогою ракет, які зараз постачаються для її американських високомобільних артилерійських ракетних систем і британських систем М270.

Нагадаємо, видання Politico писало, що в арсеналі американців може бути недостатньо відповідних запасних систем, щоб передати озброєння Україні. Своєю чергою президент США Джо Байден у травні заявив, що питання щодо надання цих ракет ще не вирішено – його продовжують розглядати.