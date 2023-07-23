Попри тиск і прохання. Адміністрація Байдена все ще проти надання ракет ATACMS Україні, – WP

Адміністрація президента США Джо Байдена твердо дотримується своєї відмови надіслати в Україну ракети великої дальності, попри зростаючий тиск з боку законодавців США та прохання Києва. Про це пише The Washington Post із посиланням на неназваних американських чиновників.

Як вказує видання, в Пентагоні вважають, що Україна має більш нагальні потреби, ніж ATACMS, а відправка значної кількості таких ракет серйозно знизить готовність США до інших можливих конфліктів.

Кількість ATACMS в американських запасах фіксована. Ці снаряди планується замінити ракетами Precision Strike Missile (PrSM), які мають надійти на озброєння США до кінця поточного року. Корпорація Lockheed Martin все ще виробляє 500 ATACMS на рік, але вся ця продукція призначена для продажу в інші країни.

Київ попросив про сотні ATACMS, які дозволять завдавати ударів по найвіддаленіших ділянках окупованого Криму, включаючи Керченський міст і російську військово-морську базу в Севастополі.

Днями керівник Офісу президента Андрій Єрмак, відповідаючи на питання про те, що стоїть на першому місці в списку безпекових потреб України, сказав:

"Моя відповідь буде дуже простою. На цьому етапі це дуже чітко та зрозуміло. Ми потребуємо і чекаємо на рішення щодо ATACMS".

Як зауважує WP, Україна звернулася до своїх прихильників у Конгресі США, й вони висувають дедалі гучніші вимоги до адміністрації Байдена схвалити передачу ракет.

У червні комітет комітет Палати представників зі збройних сил включив кошти для відправки ATACMS в Україну в проєкт оборонного бюджету, а комітет із закордонних справ ухвалив двопартійну резолюцію, яка закликає США "негайно" надати ракети.

"Немає причин давати Україні стільки, щоб пролити кров, але недостатньо, щоб перемогти. Якщо ми збираємося їм допомагати, або йдіть ва-банк, або виходьте", – сказав голова комітету Майкл Маккол.

Пізніше сенатори Джеймс Е. Ріш і Роджер Вікер – високопоставлені республіканці в комітетах Сенату із закордонних справ і збройних сил – приєдналися до МакКола в заяві щодо того, що передача ATACMS, а також касетних боєприпасів і винищувачів F-16 є вирішальною для успіху України.

Нагадаємо, що ракети ATACMS мають дальність до 300 кілометрів. Видання Politico писало, що в арсеналі американців може бути недостатньо відповідних запасних систем, щоб передати озброєння Україні. Своєю чергою президент США Джо Байден у травні заявив, що питання щодо надання цих ракет ще не вирішено – його продовжують розглядати.

А видання The New York Times із посиланням на двох американських чиновників нещодавно вказувало, що в адміністрації Байдена досі тривають дебати щодо того, чи відправляти Україні ATACMS. Це стосується й інших керованих ракет класу "земля-земля", які США зарезервували для загроз безпеці.