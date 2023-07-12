Байден ще не вирішив, чи надсилати Україні ракети ATACMS

Сполучені Штати все ще вирішують, чи надсилати Україні армійські тактичні ракетні системи великої дальності відомі як ATACMS, або “attack 'ems”, посилаючись на те, що у Пентагону обмежений запас даних систем.

Про це пише The New York Times з посиланням на посадових осіб США.

При цьому, у Пентагоні стверджують, що Україні наразі не потрібні ATACMS, які могли б досягти тилу ворога (дальність польоту понад 300 км), в тому числі в Росії та окупованому Криму.

Але двоє американських чиновників повідомили, що в адміністрації Байден досі тривають дебати щодо того, чи відправляти ATACMS та інші керовані ракети класу "земля-земля", які США зарезервувала для інших загроз безпеці.

Сполучені Штати довго не хотіли надавати Україні сучасне озброєння, через побоюваннях ескалації конфлікту. Та зрештою, адміністрація погодившись надіслати ППО Patriot, танки Abrams і касетні боєприпаси.

Видання пише, що американські чиновники попереджали, що їхній арсенал ATACMS відносно невеликий і загалом налічує лише 4000 ракет, які були призначені для інших військових планів Пентагону, зокрема на Корейському півострові.

Як і Сполучені Штати, Франція раніше виключала можливість надання Україні ракет більшої дальності через побоювання, що вони можуть бути використані для нападу на цілі в Росії, але президент Еммануель Макрон заявив, що зараз надсилає ракети SCALP, щоб допомогти Україні захиститися.

Пізніше стало відомо, що про чергову допомогу, вартістю в рекордні 770 млн євро, оголосила Німеччина. Федеральний уряд підготував черговий пакет зброї для України. Йдеться про 25 танків Leopard, 40 додаткових бойових машин піхоти, дві пускові установки ППО Patriot, боєприпаси і безпілотники.