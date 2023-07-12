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Байден еще не решил, отправлять ли Украине ракеты ATACMS
США все еще решают, присылать ли Украине армейские тактические ракетные системы большой дальности известные как ATACMS, или “attack 'ems”, ссылаясь на то, что у Пентагона ограничен запас данных систем.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на должностные лица США.
При этом в Пентагоне утверждают, что Украине не нужны ATACMS, которые могли бы достичь тыла врага (дальность полета более 300 км), в том числе в России и оккупированном Крыму.
Но два американских чиновника сообщили, что в администрации Байден до сих пор продолжаются дебаты относительно того, будут ли отправлять ATACMS и другие управляемые ракеты класса "земля-земля", которые США зарезервировали для других угроз безопасности.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Соединенные Штаты долго не хотели предоставлять Украине современное вооружение из-за опасений эскалации конфликта. И в конце концов, администрация согласилась послать ПВО Patriot, танки Abrams и кассетные боеприпасы.
Издание пишет, что американские чиновники предупреждали, что их арсенал ATACMS относительно невелик и в общей сложности насчитывает лишь 4000 ракет, предназначенных для других военных планов Пентагона, в том числе на Корейском полуострове.
Как и Соединенные Штаты, Франция ранее исключала возможность предоставления Украине ракет большей дальности из-за опасений, что они могут быть использованы для нападения на цели в России, но президент Эммануэль Макрон заявил, что сейчас посылает ракеты SCALP, чтобы помочь Украине защититься.
Позже стало известно, что об очередной помощи стоимостью в рекордные 770 млн. евро объявила Германия. Федеральное правительство подготовило очередной оружейный пакет для Украины. Речь идет о 25 танках Leopard, 40 дополнительных боевых машинах пехоты, двух пусковых установках ПВО Patriot, боеприпасах и беспилотниках.