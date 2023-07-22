США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 400 млн доларів, – Reuters

США планують 25 липня оголосити про новий пакет військової допомоги для України вартістю до 400 млн доларів. Про це повідомляє Reuters із посиланням трьох неназваних американських чиновників.

За словами співрозмовників агентства, підтримка складатиметься з артилерії, ракет протиповітряної оборони та наземної техніки. Очікується, що до пакета ввійдуть:

кілька бойових броньованих машин Stryker;

обладнання для розмінування;

боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS, артилерійських ракетних систем HIMARS, зенітних систем Patriot і Stinger;

протитанкова зброя, включаючи TOW та Javelin.

При цьому касетних боєприпасів у ньому не буде.

Як зауважує Reuters, пакет ще доопрацьовується, і його вміст може змінитися. Однак відомо, що він фінансуватиметься за програмою Presidential Drawdown Authority, яка уповноважує президента США передавати допомогу без схвалення Конгресу під час надзвичайної ситуації. Озброєння надходитиме із американських запасів.

Цей пакет допомоги від США стане 43-м із моменту повномасштабного вторгнення РФ. Загальна сума підтримки перевищує 41 млрд доларів.

Нагадаємо, минулий пакет допомоги для України від США було оголошено 19 липня. До нього ввійшли, зокрема, зенітно-ракетні системи NASAMS і боєприпаси, авіаційні та артилерійські снаряди, обладнання для розмінування. Тоді йшлося про підтримку на 1,3 млрд доларів.