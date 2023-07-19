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США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги: що туди увійде
19 липня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб підтримати потреби України на полі бою. Він включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси та буде наданий в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).
Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
Надання допомоги за програмою USAI означає, що США закуповують необхідну зброю у промисловості або партнерів, щоб потім відправити в Україну.
Загальна вартість пакету становить 1,3 мільярда доларів США. Він включає:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- Чотири національні передові зенітно-ракетні системи (NASAMS) і боєприпаси;
- артилерійські снаряди калібру 152 мм;
- обладнання для розмінування;
- Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- Phoenix Ghost і Switchblade Unmanned Aerial System (UAS);
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- Засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;
- 150 бензовозів;
- 115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
- 50 тактичних автомобілів для відновлення техніки;
- Обладнання для безпеки портів і гаваней;
- Тактичні захищені системи зв'язку;
- Підтримка діяльності з навчання та технічного обслуговування.
Повідомляється, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.
Нагадаємо, про те, що Сполучені Штати планують оголосити про нову військову допомогу Києву, повідомило вчора видання Reuters посилаючись на двох американських чиновників.