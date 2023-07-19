США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги: що туди увійде

19 липня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб підтримати потреби України на полі бою. Він включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси та буде наданий в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Надання допомоги за програмою USAI означає, що США закуповують необхідну зброю у промисловості або партнерів, щоб потім відправити в Україну.

Загальна вартість пакету становить 1,3 мільярда доларів США. Він включає:

Чотири національні передові зенітно-ракетні системи (NASAMS) і боєприпаси; артилерійські снаряди калібру 152 мм; обладнання для розмінування; Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW); Phoenix Ghost і Switchblade Unmanned Aerial System (UAS); високоточні авіаційні боєприпаси; Засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби; 150 бензовозів; 115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки; 50 тактичних автомобілів для відновлення техніки; Обладнання для безпеки портів і гаваней; Тактичні захищені системи зв'язку; Підтримка діяльності з навчання та технічного обслуговування.

Повідомляється, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.

Нагадаємо, про те, що Сполучені Штати планують оголосити про нову військову допомогу Києву, повідомило вчора видання Reuters посилаючись на двох американських чиновників.