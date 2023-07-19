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США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги: що туди увійде

США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги: що туди увійде
Система NASAMS. Фото: Вікіпедія

19 липня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб підтримати потреби України на полі бою. Він включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси та буде наданий в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Надання допомоги за програмою USAI означає, що США закуповують необхідну зброю у промисловості або партнерів, щоб потім відправити в Україну. 

Загальна вартість пакету становить 1,3 мільярда доларів США. Він включає: 

  1. Чотири національні передові зенітно-ракетні системи (NASAMS) і боєприпаси;
  2. артилерійські снаряди калібру 152 мм;
  3. обладнання для розмінування;
  4. Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  5. Phoenix Ghost і Switchblade Unmanned Aerial System (UAS);
  6. високоточні авіаційні боєприпаси;
  7. Засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби; 
  8. 150 бензовозів;
  9. 115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки; 
  10. 50 тактичних автомобілів для відновлення техніки;
  11. Обладнання для безпеки портів і гаваней; 
  12. Тактичні захищені системи зв'язку; 
  13. Підтримка діяльності з навчання та технічного обслуговування.

Повідомляється, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.

Нагадаємо, про те, що  Сполучені Штати планують оголосити про нову військову допомогу Києву, повідомило вчора видання Reuters посилаючись на двох американських чиновників.

Автор:
Тетяна Гойденко