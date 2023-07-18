США нададуть Україні ще $1,3 млрд військової допомоги - Reuters

Найближчими днями Сполучені Штати мають оголосити про нову військову допомогу Києву у розмірі 1,3 мільярда доларів.

Про це пише видання Reuters посилаючись на двох американських чиновників.

За словами чиновника, новий пакет озброєнь включатиме протиповітряну оборону, системи боротьби з безпілотниками, вибухові дрони та боєприпаси.

Сполучені Штати використовують кошти в рамках своєї програми Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), яка дозволяє адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю у промисловості, а не отримувати зброю із запасів зброї в США.

Повідомляється, що серед систем і боєприпасів, які США планують придбати для Києва, є засоби протиповітряної під назвою Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment або VAMPIRE.

Також включено два різних типи боєприпасів: Phoenix Ghost і Switchblade. Крім того, Україна отримає значну кількість систем боротьби з безпілотниками австралійської компанії DroneShield Ltd, а також радари, датчики та системи аналізу.

Оголошення Міністерства оборони США про допомогу Україні у сфері безпеки відбувається разом із віртуальною зустріччю контактної групи з питань оборони України у вівторок, зібранням союзників, які допомагають Києву, коли Україна продовжує контрнаступ проти російських сил вторгнення.

Видання наголошує, що поставка озброєнь і систем залежить від їх наявності та термінів виробництва, а вміст і вартість допомоги також можуть змінюватися до оголошення.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки за підтримки Конгресу нададуть Україні понад $1,3 млрд додаткової допомоги для відновлення. США інвестують понад $520 млн лише для ремонту енергосистеми, зважаючи на те, що більше її половини було зруйновано Росією.

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