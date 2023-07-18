США предоставит Украине еще $1,3 млрд военной помощи - Reuters

В ближайшие дни Соединенные Штаты должны объявить о новой военной помощи Киеву в размере 1,3 миллиарда долларов.

Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь на двух американских чиновников.

По словам чиновника, новый пакет вооружений будет включать в себя противовоздушную оборону, системы борьбы с беспилотниками, взрывные дроны и боеприпасы.

Соединенные Штаты используют средства в рамках своей программы Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI), позволяющей администрации президента Джо Байдена покупать оружие в промышленности, а не получать оружие из запасов оружия в США.

Сообщается, что среди систем и боеприпасов, которые США планируют приобрести для Киева, есть противовоздушные средства под названием Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment или VAMPIRE.

Также включены два разных типа боеприпасов: Phoenix Ghost и Switchblade. Украина получит значительное количество систем борьбы с беспилотниками австралийской компании DroneShield Ltd, а также радары, датчики и системы анализа.

Объявление Министерства обороны США о помощи Украине в сфере безопасности происходит вместе с виртуальной встречей контактной группы по обороне Украины во вторник, собранием союзников, которые помогают Киеву, когда Украина продолжает контрнаступление против российских сил вторжения.

Издание отмечает, что поставка вооружений и систем зависит от их наличия и сроков производства, а содержимое и стоимость помощи могут изменяться до объявления.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки при поддержке Конгресса предоставит Украине более $1,3 млрд. дополнительной помощи для восстановления. США инвестируют более $520 млн только для ремонта энергосистемы, учитывая, что больше ее половины было разрушено Россией.

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