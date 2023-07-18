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США выделят Украине $500 млн на гуманитарную помощь
Агентство США по международному развитию (USAID) выделит 500 миллионов долларов на гуманитарную помощь пострадавшим от войны украинцам.
Об этом сообщил администратор USAID Саманта Пауэр, передала пресс-служба.
Деньги будут направлены на поддержку внутренне перемещенных лиц, обеспечение экстренной продовольственной и медицинской помощью, приютами, безопасной питьевой водой и многоцелевой денежной помощью.
В рамках проекта планируют часть денег направить на психологическую защиту наиболее уязвимых групп населения, в частности, создание безопасных мест для защиты женщин.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Новый пакет гуманитарной помощи Украине будет предоставлен через ООН, партнерские неправительственные организации и местные гуманитарные организации.
С февраля 2022 года США предоставили более 2,6 миллиарда долларов гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей украинцев, в том числе более 1,9 миллиарда долларов через USAID.
"США будут продолжать поддерживать людей, пострадавших от разрушительной полномасштабной войны России, и остаются преданными оказанию жизненно необходимой помощи тем, кто в ней больше всего нуждается", — добавил Пауэр.
США также среди стран-лидеров по уровню поставок военной помощи Украине. Недавно Палата представителей США согласовала оборонный бюджет, предусматривающий $300 млн в поддержку Украины в ответ на вторжение России.
До этого Вашингтон объявил о предоставлении дополнительной помощи Украине в сфере безопасности для удовлетворения ее критически важных потребностей.
Источник фото: ua.depositphotos.com