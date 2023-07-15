$300 млн для Украины. Палата представителей США согласовала оборонный бюджет

Палата представителей США одобрила законопроект об оборонном бюджете (NDAA) на 2024 финансовый год, который определяет политику Пентагона и разрешает ведомству расходы в размере $886 млрд.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Нынешняя редакция документа предусматривает $300 млн на поддержку Украины в ответ на вторжение России , а также повышение зарплат для американских военнослужащих и инициативы по противодействию Китаю.

Демократы и республиканцы рассмотрели 200 поправок, дебаты продолжались до полуночи. По части нашли компромисс: демократы пошли на уступки.

В то же время, отклонили поправку, которая требовала убрать $300 миллионов для Украины из оборонного бюджета (89 проголосовали за, 358 - против). Один из республиканцев подавал поправку, потребовавшую отменить всю военную помощь Украине. Ее поддержали 70 голосами, но 358 были против.

Администрация президента Джозефа Байдена запрашивала для Украины именно $300 млн, в то же время в прошлогоднем бюджете закладывали $800 млн.

Теперь решение о законопроекте должно принять Сенат, который рассмотрит документ во вторник, 18 июля.

Напомним, недавно США объявили о предоставлении дополнительной помощи Украине в сфере безопасности для удовлетворения ее критически важных потребностей.

До этого пакет военной помощи на сумму до 500 миллионов долларов США был объявлен 27 июня, а в предыдущий раз делали это за две недели до этого – 13 июня.