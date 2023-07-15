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$300 млн для України. Палата представників США погодила оборонний бюджет
Палата представників США схвалила законопроєкт про оборонний бюджет (NDAA) на 2024 фінансовий рік, який визначає політику Пентагону та дозволяє відомству витрати в розмірі $886 млрд.
Про це повідомило агентство Reuters.
Нинішня редакція документа передбачає $300 млн на підтримку України у відповідь на вторгнення Росії, а також підвищення зарплати для американських військовослужбовців та ініціативи щодо протидії Китаю.
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Водночас відхилили поправку, яка вимагала прибрати $300 мільйонів для України із оборонного бюджету (89 проголосували за, 358 - проти). Один з республіканців подавав поправку, якою вимагав відмінити всю безпекову допомогу Україні. ЇЇ підтримали 70 голосами, але 358 були проти.
Адміністрація президента Джозефа Байдена запитувала для України саме $300 млн, водночас в минулорічному бюджеті закладали $800 млн.
Тепер рішення щодо законопроєкту має прийняти Сенат, який розгляне документ у вівторок, 18 липня.
Нагадаємо, що нещодавно США оголосили про надання додаткової допомоги Україні у сфері безпеки для задоволення її критично важливих потреб.
До цього пакет військової допомоги на суму до 500 мільйонів доларів США оголосили 27 червня, а в попередній раз робили це за два тижні до того – 13 червня.