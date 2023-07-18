США виділять Україні $500 млн на гуманітарну допомогу

Агенція США з міжнародного розвитку (USAID) виділить 500 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від війни.

Про це повідомив адміністратор USAID Саманта Пауер, передала пресслужба.

Гроші спрямують на підтримку внутрішньо переміщених осіб, забезпечення екстреною продовольчою та медичною допомогою, притулками, безпечною питною водою та багатоцільовою грошовою допомогою.

В рамках проєкту планують частину грошей спрямувати на психологічний захист найбільш вразливих груп населення, зокрема створення безпечних місць для захисту жінок.

Новий пакет гуманітарної допомоги Україні нададуть через ООН, партнерські неурядові організації та місцеві гуманітарні організації.

З лютого 2022 року США надали понад 2,6 мільярда доларів гуманітарної допомоги для задоволення потреб українців, у тому числі понад 1,9 мільярда доларів через USAID.

"США продовжуватимуть підтримувати людей, які постраждали від руйнівної повномасштабної війни Росії, і залишаються відданими наданню життєво необхідної допомоги тим, хто її найбільше потребує", — додав Пауер.

США також — серед країн-лідерів за рівнем поставок військової допомоги Україні. Нещодавно Палата представників США погодила оборонний бюджет, який передбачає $300 млн на підтримку України у відповідь на вторгнення Росії.

До цього Вашингтон оголосив про надання додаткової допомоги Україні у сфері безпеки для задоволення її критично важливих потреб.

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