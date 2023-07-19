США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи: что туда войдет

19 июля Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи в сфере безопасности, чтобы поддержать потребности Украины в поле боя. Он включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы и будет предоставлен в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Оказание помощи по программе USAI означает, что США закупают необходимое оружие у промышленности или партнеров, чтобы затем отправить в Украину.

Общая стоимость пакета составляет 1,3 млрд долларов США. Он включает.

1. Четыре национальных передовых зенитно-ракетных системы (NASAMS) и боеприпасов;

2. артиллерийские снаряды калибра 152 мм;

3. оборудование для разминирования;

4. Ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

5. Phoenix Ghost и Switchblade Unmanned Aerial System (UAS);

6. высокоточные авиационные боеприпасы;

7. Средства обнаружения БПЛА и радиоэлектронной борьбы;

8. 150 бензовозов;

9. 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

10. 50 тактических автомобилей для обновления техники;

11. Оборудование по безопасности портов и гаваней;

12. Тактические защищенные системы связи;

13. Поддержка по обучению и техническое обслуживание.

Сообщается, что Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей в поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности.

Напомним, о том, что Соединенные Штаты планируют объявить о новой военной помощи Киеву, сообщило вчера издание Reuters, ссылаясь на двух американских чиновников.