США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долларов, – Reuters

США планируют 25 июля объявить о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью до 400 млн долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех неназванных американских чиновников.

По словам собеседников агентства, поддержка будет состоять из артиллерии, ракет противовоздушной обороны и наземной техники. Ожидается, что в пакет войдут:

несколько боевых бронированных машин Stryker;

оборудование для разминирования;

боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS, артиллерийских ракетных систем HIMARS, зенитных систем Patriot и Stinger;

противотанковое оружие, включая TOW и Javelin.

При этом кассетных боеприпасов в нем не будет.

Как отмечает Reuters, пакет еще дорабатывается и его содержимое может измениться. Однако известно, что он будет финансироваться по программе Presidential Drawdown Authority, которая уполномочивает президента США передавать помощь без одобрения Конгресса во время чрезвычайной ситуации. Вооружение будет поступать из американских запасов.

Этот пакет помощи от США станет 43-м с момента полномасштабного вторжения РФ. Общая сумма поддержки превышает 41 млрд долларов.

Напомним, прошлый пакет помощи для Украины от США был объявлен 19 июля. В него вошли, в частности, зенитно-ракетные системы NASAMS и боеприпасы, авиационные и артиллерийские снаряды, оборудование для разминирования. Тогда речь шла о поддержке в 1,3 млрд долларов.