ЕС отложил объявление об использовании замороженных активов РФ для помощи Украине

Оглашение предложения Европейской комиссии по использованию замороженных государственных активов Российской Федерации для финансирования Украины, которое ожидалось до конца августа, отложено до сентября.

Об этом пишет Reuters.

Европейский Союз, впервые выразивший эту идею в ноябре, сосредоточен на поиске легального способа использования налога на проценты, которые приносят Украине эти активы. ЕС внимательно следит за тем, чтобы этот метод финансовой помощи Украине выдержал суд при любых исках со стороны РФ, сообщает издание.

ЕС заморозил более 200 млрд евро активов российского центрального банка после вторжения России в Украину, основная часть которых хранится в Бельгии. ЕС также заморозил частные фонды и уже начато юридическое противодействие.

Reuters пишет, что ЕС работает над соглашением со странами Большой семерки (G7) о том, как двигаться вперед, и заявление ожидается в этом месяце. Страны G7 и ЕС вместе заморозили более 300 миллиардов евро (335,55 миллиарда долларов).

"Дискуссии между государствами-членами идут хорошо. Последнее заседание рабочей группы совета по этому вопросу состоялось 12 июля, а следующее состоится в сентябре", - говорится в сообщении.

Замороженные активы РФ: в ЕС продолжается дискуссия

К слову, Европейский Союз спорит с Европейским центральным банком о планах использования замороженных активов Центробанка РФ на восстановление Украины.

В мае текущего года FT писало, что страны Евросоюза обсуждают варианты передачи Украине прибыли, полученной от замороженных российских активов. Речь шла об активах на 196,6 млрд евро (в частности, 180 млрд евро активов Центрального банка РФ), генерирующих средства за счет купонов и погашений.

В свою очередь, издание Bloomberg недавно указывало, что ЕС считает невозможным законно конфисковать эти активы. В то же время рассматривается временное использование заблокированных средств.

При этом Германия выступает против использования части прибыли от замороженных активов Центрального банка России для восстановления Украины. Немецкий чиновник предупредил об открытии "банки с червями", объяснив, что если ЕС возьмет деньги из российского Центрального банка или получит доходы от инвестирования средств, это создаст прецедент.