ЄС відклав оголошення про використання заморожених активів РФ для допомоги Україні

Оголошення пропозиції Європейської комісії щодо використання заморожених державних активів Російської Федерації для фінансування України, яке очікувалося до серпня, наразі відкладено до вересня.

Про це пише Reuters.

Європейський Союз, який вперше висловив цю ідею в листопаді, зосереджений на пошуку легального способу використання податку на відсотки, які приносять Україні ці активи. ЄС уважно стежить за тим, щоб цей метод фінансової допомоги Україні витримав суд у разі будь-яких позовів з боку РФ, повідомляє видання.

ЄС заморозив понад 200 мільярдів євро активів російського центрального банку після вторгнення Росії в Україну, основна частина яких зберігається в Бельгії. ЄС також заморозив приватні фонди, і вже розпочато юридичне протидію.

Reuters пише, що ЄС працює над угодою з країнами Великої сімки (G7) про те, як рухатися вперед, і заява очікується цього місяця. Країни G7 і ЄС разом заморозили понад 300 мільярдів євро (335,55 мільярда доларів).

"Дискусії між державами-членами йдуть добре. Останнє засідання робочої групи ради з цього питання відбулося 12 липня, а наступне відбудеться у вересні", - йдеться в повідомленні.

Заморожені активи РФ: у ЄС триває дискусія

До слова, Європейський Союз сперечається з Європейським центральним банком щодо планів на використання заморожених активів Центробанку РФ на відбудову України.

У травні поточного року FT писало, що країни Євросоюзу обговорюють варіанти передачі Україні прибутку, отриманого від російських заморожених активів. Ішлося про активи на 196,6 млрд євро (зокрема, 180 млрд євро активів Центрального банку РФ), які генерують кошти за рахунок купонів і погашень.

В свою чергу, видання Bloomberg нещодавно вказувало, що ЄС вважає неможливим законно конфіскувати ці активи. Натомість розглядається тимчасове використання заблокованих коштів.

При цьому, Німеччина виступає проти використання частини прибутку від заморожених активів Центрального банку Росії для відновлення України. Німецький чиновник попередив про відкриття "банки з хробаками", пояснивши, що якщо ЄС візьме гроші з російського Центрального банку або отримає доходи від інвестування коштів, це створить прецедент.

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