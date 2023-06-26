Німеччина виступає проти використання частини прибутку від заморожених активів Центрального банку Росії для відновлення України. Про це пише Financial Times.

За словами високопоставлених чиновників ФРН, вони сумніваються, що відповідний план Єврокомісії отримає достатню підтримку, оскільки юридичні ризики надто високі. Представник Міністерства закордонних справ розповів, що Москва "буде змушена заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні" й Німеччина робить "усе, що в її силах", щоб знайти й заморозити активи російських осіб та компаній, котрі перебувають під санкціями. Однак ідея використання російських коштів для відновлення України викликає "складні фінансові та юридичні питання".

Інший німецький чиновник попередив про відкриття "банки з хробаками", пояснивши, що якщо ЄС візьме гроші з російського Центрального банку або отримає доходи від інвестування коштів, це створить прецедент. Наприклад, Польщі буде відкрито шлях для стягнення репарацій із Німеччини за шкоду під час Другої світової війни.

Ще один чиновник сказав, що міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн вивчив пропозиції ЄС щодо конфіскації активів російського Центробанку і дійшов висновку, що вони юридично неробочі.

Нагадаємо, в травні FT писало, що країни Євросоюзу обговорюють варіанти передачі Україні прибутку, отриманого від російських заморожених активів. Ішлося про активи на 196,6 млрд євро (зокрема, про активи Центрального банку РФ на 180 млрд євро), які генерують кошти за рахунок купонів і погашень.

Як нещодавно повідомило Bloomberg, ЄС оцінив, що не може законно конфіскувати заморожені російські активи. Натомість розглядається тимчасове використання заблокованих коштів.