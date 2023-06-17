В Естонії розробили механізм конфіскації заморожених активів РФ на користь України

Естонський уряд схвалив засади використання заморожених у країні російських активів для підтримки України. Естонія стала першою європейською країною, яка розробила подібне правове рішення.

Про це пише ERR.

"Європейський союз працює над пошуком цього юридичного варіанту, але ми підготували юридичне рішення, при якому ми можемо використовувати заморожені активи Росії як країни-агресора та використовувати їх як компенсацію для потреб відновлення України", - заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна.

За його словами, МЗС найближчим часом внесе до уряду проект відповідної поправки до закону.

Зауважимо, Європейський Союз заблокував понад 200 мільярдів євро активів російського центрального банку після того, як Москва вторглася в Україну.

Країни Євросоюзу наразі обговорюють варіанти передачі Україні прибутків, отриманих від російських заморожених активів. Йдеться про дохід від суми у 196,6 млрд євро. За квартал сума нарахованих відсотків на ці активи склала 734 мільйони євро — саме ці гроші може отримати Київ.

Зауважимо, що уряд України вважає, що основним джерелом відбудови держави повинні стати конфісковані активи Росії. Кабмін повідомляв про перший успішний кейс. Йдеться про конфіскацію активів двох російських банків на суму 17 млрд грн.