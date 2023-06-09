Естонія заборонила патріарху Кирилу в'їзд до країни

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна опублікував новий список, згідно якого до Естонії не зможуть в'їхати 58 осіб з РФ, у тому числі глава Російської православної церкви патріарх Кирил і дев’ять викрадачівм правозахисника Володимира Кара-Мурзи.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Естонії.

За словами Цахкна, заборону на в'їзд наклали на цих людей через те, що вони брали участь у серйозних порушеннях прав людини або сприяли порушенням прав людини.

"Патріарх Кирило є одним із найбільших носіїв і розповсюджувачів путінської ідеології, його давно пора було внести в чорний список. Він виправдав і розпалив війну проти України", - сказав глава МЗС.

Цахкна заявив, що ті люди, які підтримують війну Росії проти України в Естонії є не бажаними. Він закликав решту країн ЄС запровадити заборону на в’їзд для прихильників і виконавців жорстоких злочинів Росії.

У квітні минулого року Європарламент уже прийняв резолюцію, в якій засуджував роль патріарха у війні Росії проти України, а громадська організація "Права людини без кордонів" звернулася до прокурора Міжнародного кримінального суду з проханням притягнути патріарха Кирила до відповідальності за виправдання, підтримку та підбурювання війна.

Заборона на в'їзд також застосована, зокрема, до дев'яти переслідувачів і викрадачів Кара-Мурзи, які ще не підпадають під санкції ЄС, і до людей, причетних до смерті Сергія Магнітського.

"Естонія вважає, що переслідувачі і викрадачі Кара-Мурзи повинні бути включені в режим міжнародних санкцій щодо прав людини. Ми продовжуватимемо працювати над беззастережним і негайним звільненням усіх політв’язнів у Росії, а також притягненням до відповідальності організаторів репресій", - сказав Цахкна.

Раніше в'їзд у країну патріарху РПЦ Кирилу заборонила Литва через його підтримку військової агресії Росії проти України, в Великобританія запровадила санкції проти глави РПЦ.