Эстония запретила патриарху Кириллу въезд в страну

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна опубликовал новый список, согласно которому в Эстонию не смогут въехать 58 человек из РФ, в том числе глава Русской православной церкви патриарх Кирилл и девять похитителей правозащитника Владимира Кара-Мурзы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии.

По словам Цахкна, запрет на въезд наложили на этих людей из-за того, что они участвовали в серьезных нарушениях прав человека или способствовали нарушениям прав человека.

"Патриарх Кирилл является одним из крупнейших носителей и распространителей путинской идеологии, его давно пора было внести в черный список. Он оправдал и разжег войну против Украины", - сказал глава МИД.

Цахкна заявил, что те люди, которые поддерживают войну России против Украины в Эстонии не желательны. Он призвал остальные страны ЕС ввести запрет на въезд для сторонников и исполнителей жестоких преступлений России.

В апреле прошлого года Европарламент уже принял резолюцию, в которой осуждал роль патриарха в войне России против Украины, а общественная организация "Права человека без границ" обратилась к прокурору Международного уголовного суда с просьбой привлечь патриарха Кирилла к ответственности за оправдание, поддержку и подстрекательство война.

Запрет на въезд также применен, в частности, к девяти преследователям и похитителям Кара-Мурзы, еще не подпадающим под санкции ЕС, и к людям, причастным к смерти Сергею Магнитскому.

"Эстония считает, что преследователи и угонщики Кара-Мурзы должны быть включены в режим международных санкций в отношении прав человека. Мы будем продолжать работать над безоговорочным и немедленным освобождением всех политзаключенных в России, а также привлечением к ответственности организаторов репрессий", - сказал Цахкна.

Ранее въезд в страну патриарху РПЦ Кириллу запретила Литва из-за его поддержки военной агрессии России против Украины, в Великобритания ввела санкции против главы РПЦ.