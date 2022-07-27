Литва запретила въезд московскому патриарху Кириллу

Литва запретила въезд в страну патриарху РПЦ Кириллу из-за его поддержки военной агрессии России против Украины.

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Об этом сообщает издание LRT со ссылкой на МВД Литвы.

Отмечается, что патриарха внесли в список нежелательных еще 23 июня, но пока публично об этом не сообщали.

Решение было принято с учетом предложения литовского МИДа.

По данным МВД, патриарх Кирилл был включен в список за то, что он сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины, оправдывает и поддерживает агрессивные действия России, грубо нарушающие нормы и принципы международного права.

"Патриарх Кирилл, ближайший соратник Владимира Путина, является одним из самых активных сторонников войны против Украины, который неоднократно публично высказывался положительно по поводу продолжения российской агрессии", - говорится в сообщении МИД Литвы.

Там напоминают, что "27 февраля патриарх Кирилл благословил российских солдат, участвующих в войне против Украины, и дал каноническое оправдание войны, которую ведет Россия".

Отмечается, что московский патриарх не сможет посетить Литву до 23 июня 2027 года.

Весной Литва предлагала ввести санкции против Кирилла на уровне Евросоюза, но в июне, во время утверждения шестого пакета санкций против России, его исключили из списка по инициативе Венгрии.

В отечественном МИД заявили, что Украина будет настаивать на наложении санкций на патриарха РПЦ Кирилла и других россиян, подрывающих национальную безопасность.

Великобритания же ввела санкции против главы РПЦ.