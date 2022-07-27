Литва заборонила в'їзд московському патріарху Кирилу

Литва заборонила в'їзд у країну патріарху РПЦ Кирилу через його підтримку військової агресії Росії проти України.

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Про це повідомляє видання LRT з посиланням на МВС Литви.

Зазначається, що патріарха внесли до списку небажаних ще 23 червня, але досі публічно про це не повідомляли.

Рішення було ухвалено з урахуванням пропозиції литовського МЗС.

За даними МВС, патріарха Кирила було включено до списку за те, що він свідомо заперечує територіальну цілісність і суверенітет України, виправдовує та підтримує агресивні дії Росії, що грубо порушують норми та принципи міжнародного права.

«Патріарх Кирил, найближчий соратник Володимира Путіна, є одним з найактивніших прихильників війни проти України, який неодноразово публічно висловлювався позитивно щодо продовження російської агресії», - йдеться в повідомленні МЗС Литви

Там міститься нагадування, що "27 лютого патріарх Кирил благословив російських солдатів, які беруть участь у війні проти України, і дав канонічне виправдання війни, яку веде Росія".

Зазначається, що московський патріарх не зможе відвідати Литву до 23 червня 2027 року.

Навесні Литва пропонувала запровадити санкції проти Кирила на рівні Євросоюзу (ЄС), але в червні під час затвердження шостого пакету санкцій проти Росії його виключили зі списку за ініціативою Угорщини.

У вітчизняному МЗС заявили, що Україна наполягатиме на накладенні санкцій на патріарха РПЦ Кирила та інших росіян, які підривають національну безпеку.

А Великобританія запровадила санкції проти глави РПЦ.