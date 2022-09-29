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Венгрия снова заблокировала санкции ЕС против патриарха Кирилла
Власти Венгрии второй раз подряд заблокировали внесение в санкционные списки Евросоюза патриарха РПЦ Кирилла.
Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Некоторые страны-члены ЕС пытались ввести санкции против патриарха Кирилла, но Венгрия заблокировала их, как и в прошлый раз", - отметил Йозвяк.
По его словам, власти Венгрии считают, что "ни один религиозный лидер не должен быть внесен в список санкций".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, весной на уровне Евросоюза уже пытались ввести санкции против патриарха Кирилла, но в июне при утверждении шестого пакета санкций против России его исключили из списка по инициативе Венгрии.
В отечественном МИД заявили, что Украина будет настаивать на наложении санкций на патриарха РПЦ Кирилла и других россиян, подрывающих национальную безопасность.
В свою очередь Литва запретила въезд в страну патриарху РПЦ Кириллу из-за его поддержки военной агрессии России против Украины.
А Великобритания ввела санкции против главы РПЦ.