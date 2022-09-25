Ограничение цены на нефть не войдет в восьмой пакет санкций ЕС против РФ

В восьмом пакете санкций Европейского союза против страны-агрессора РФ не будет ограничения цен на российскую нефть.

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Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его информации, это связано с тем, что G7 еще работает над деталями ограничения цен на российскую нефть.

Из того, что будет в восьмом пакете, Йозвяк перечислил санкции в отношении химикатов, машин, сталелитейной продукции плюс добавление дюжины лиц, причастных к "референдуму".

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что государства-члены ЕС хотят в течение нескольких недель достичь ограничения цен на российскую нефть, которые должны были войти в восьмой пакет санкций против РФ.

Кроме того, министры финансов стран G7 заявили, что договорились о введении ограничения цены на российскую нефть.

Ограничения на цены планируют ввести в соответствии со сроками начала действия санкций Европейского Союза по экспорту российской нефти, которые вступят в силу 5 декабря.

Страны "Большой семерки" могут ограничить цену на российскую нефть на уровне $40-60 за баррель.