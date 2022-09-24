Восьмой пакет санкций против РФ: ЕС может отключить от SWIFT крупный российский банк

В Евросоюзе рассматривают новое ужесточение финансовых санкций против Российской Федерации.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Так, в рамках восьмого пакета санкций против России ЕС могут отключить от международной платежной системы SWIFT крупный российский государственный банк. Речь идет о Газпромбанке, через который проводятся расчеты за газ.

Пойти на такой шаг предлагают страны Балтии, Ирландия и Польша.

Страны также предлагают включить в восьмой пакет санкций запрет на:

Покупку в России СПГ. Ограничить сотрудничество в атомной энергетике.

Подвести под санкции услуги по страхованию поставок долларовых банкнот.

Расширить запрет на вход в европейские порты для российских судов.

При этом Евросоюз рассматривает расширение санкций в отношении пропагандистских СМИ, ужесточение технологических санкций, запрет на поставки программного обеспечения и средств кибербезопасности, полное эмбарго на российские алмазы и сталь, ограничения на рынке недвижимости.

Под запрет могут попасть сделки с компаниями и гражданами РФ, которые не являются резидентами одной из стран Евросоюза.

Напомним, что страны G7 и ЕС ответят на "референдумы" на оккупированных территориях Украины усилением санкций против РФ.