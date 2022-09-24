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Восьмой пакет санкций против РФ: ЕС может отключить от SWIFT крупный российский банк
В Евросоюзе рассматривают новое ужесточение финансовых санкций против Российской Федерации.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Так, в рамках восьмого пакета санкций против России ЕС могут отключить от международной платежной системы SWIFT крупный российский государственный банк. Речь идет о Газпромбанке, через который проводятся расчеты за газ.
Пойти на такой шаг предлагают страны Балтии, Ирландия и Польша.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Страны также предлагают включить в восьмой пакет санкций запрет на:
- Покупку в России СПГ.
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Ограничить сотрудничество в атомной энергетике.
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Подвести под санкции услуги по страхованию поставок долларовых банкнот.
- Расширить запрет на вход в европейские порты для российских судов.
При этом Евросоюз рассматривает расширение санкций в отношении пропагандистских СМИ, ужесточение технологических санкций, запрет на поставки программного обеспечения и средств кибербезопасности, полное эмбарго на российские алмазы и сталь, ограничения на рынке недвижимости.
Под запрет могут попасть сделки с компаниями и гражданами РФ, которые не являются резидентами одной из стран Евросоюза.
Напомним, что страны G7 и ЕС ответят на "референдумы" на оккупированных территориях Украины усилением санкций против РФ.