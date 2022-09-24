Восьмий пакет санкцій проти РФ: ЄС може відключити від SWIFT великий російський банк

У Євросоюзі розглядають нове посилення фінансових санкцій проти Російської Федерації.

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Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Так, у рамках восьмого пакету санкцій проти Росії ЄС можуть відключити від міжнародної платіжної системи SWIFT останній російський державний банк. Йдеться про Газпромбанк, через який проводяться розрахунки за газ.

Піти на такий крок пропонують країни Балтії, Ірландія та Польща.

Країни також пропонують включити до восьмого пакету санкцій заборону на:

Покупку в Росії ЗПГ. Обмежити співпрацю в атомній енергетиці.

Підвести під санкції послуги зі страхування постачання доларових банкнот.

Розширити заборону входу до європейських портів для російських судів.

При цьому Євросоюз розглядає розширення санкцій проти пропагандистських ЗМІ, посилення технологічних санкцій, заборону на постачання програмного забезпечення та засобів кібербезпеки, повне ембарго на російські алмази та сталь, обмеження на ринку нерухомості.

Під заборону можуть потрапити угоди з компаніями та громадянами РФ, які не є резидентами однієї з країн Євросоюзу.

Нагадаємо, що країни G7 та ЄС дадуть відповідь на "референдуми" на окупованих територіях України посиленням санкцій проти РФ.