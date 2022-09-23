ЄС хоче домовитись про обмеження цін на російську нафту, - Bloomberg

Держави-члени ЄС хочуть протягом кількох тижнів досягти обмеження цін на російську нафту.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що поштовхом для найшвидшого прийняття рішення про обмеження цін на російську нафту стала заява лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна про часткову мобілізацію.

Ініціатива, імовірно, стане частиною нового пакету санкцій, який планує ввести Європейська комісія. Обмеження ЄС та зусилля США у цьому питанні мають на меті утримати вартість сирої нафти від стрімкого зростання та вдарити по доходах Кремля.

Як зазначили співрозмовники Bloomberg, попри нові зусилля з боку Єврокомісії та деяких держав-членів, на шляху до прийняття цього рішення багато перешкод, адже рішення про санкції вимагають одностайності кожного члена ЄС, кожен з яких має свої енергетичні потреби.

Представники країн-членів ЄС зустрінуться з Єврокомісією у вихідні, щоб обговорити нові санкції, які, окрім обмеження на постачання нафти, можуть містити додаткові обмежувальні заходи щодо окремих осіб і секторів, таких як технології та предмети розкоші.

За словами співрозмовників Bloomberg, багато деталей ще треба узгодити, зокрема, за якою ціною встановити ліміт.Також залишається незрозумілим, як такий ліміт буде застосовуватися поряд з ембарго ЄС на російську нафту і забороною на послуги, необхідні для її доставки, узгодженими раніше цього року. Але обмеження цін на російську нафту необхідно ухвалити до 5 грудня, коли набудуть чинності нові санкції.

Представники національних урядів у Брюсселі прагнутимуть досягти попередньої угоди щодо обмеження цін перед неформальною зустріччю лідерів ЄС у Празі 6 жовтня. Але головною перешкодою стане позиція Угорщини.

Залишається незрозумілим, наскільки ефективним буде режим обмеження цін, особливо з огляду на те, що деякі з найбільших покупців російської нафти, включно з Китаєм та Індією, не погодилися приєднатися до нього.

Офіційні особи США стверджують, що обмеження цін може спрацювати, навіть якщо багато покупців офіційно не приєднаються до коаліції, оскільки вони все одно зможуть використовувати цю систему як важіль тиску в переговорах із Москвою.

Як пише Bloomberg, ухвалення обмеження вимагатиме від держав-членів відкласти національні інтереси на користь європейської солідарності. Країни ЄС, які отримали винятки для нафти, що надходить їхніми трубопроводами, захочуть забезпечити їхнє збереження, в той час, як країни, що імпортують нафту морем, можуть спробувати пов'язати обмеження цін із передбаченим наразі повним ембарго на морські поставки.



Раніше міністри фінансів країн G7 заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на російську нафту. Обмеження на ціни планують запровадити відповідно до термінів початку дії санкцій Європейського Союзу щодо російської нафти, які набудуть чинності 5 грудня. Країни "Великої сімки" можуть обмежити ціну на російську нафту на рівні $40-60 за барель.