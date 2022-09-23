ЕС хочет договориться об ограничении цен на российскую нефть, - Bloomberg

Государства-члены ЕС хотят в течение нескольких недель добиться ограничения цен на российскую нефть.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что толчком для скорейшего принятия решения об ограничении цен на российскую нефть стало заявление лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина о частичной мобилизации.

Инициатива предположительно станет частью нового пакета санкций, который планирует ввести Европейская комиссия. Ограничение ЕС и усилия США в этом вопросе - удержать стоимость сырой нефти от стремительного роста и ударить по доходам Кремля.

Как отметили собеседники Bloomberg, несмотря на новые усилия со стороны Еврокомиссии и некоторых государств-членов, на пути принятия этого решения много препятствий, ведь решения о санкциях требуют единодушия каждого члена ЕС, каждый из которых имеет свои энергетические потребности.

Представители стран-членов ЕС встретятся с Еврокомиссией в выходные, чтобы обсудить новые санкции, которые, кроме ограничения на поставки нефти, могут содержать дополнительные ограничительные меры в отношении отдельных лиц и секторов, таких как технологии и предметы роскоши.

По словам собеседников Bloomberg, многие детали еще предстоит согласовать, в частности, по какой цене установить лимит. Также остается непонятным, как такой лимит будет применяться наряду с эмбарго ЕС на российскую нефть и запретом на услуги, необходимые для ее доставки, согласованными ранее в этом году. Но ограничение цен на российскую нефть необходимо принять до 5 декабря, когда вступят в силу новые санкции.

Представители национальных правительств в Брюсселе будут стремиться достичь предварительного соглашения по ограничению цен перед неформальной встречей лидеров ЕС в Праге 6 октября. Но главным препятствием станет позиция Венгрии.

Остается непонятным, насколько эффективен будет режим ограничения цен, особенно учитывая, что некоторые из крупнейших покупателей российской нефти, включая Китай и Индию, не согласились присоединиться к нему.

Официальные лица США утверждают, что ограничение цен может сработать даже если многие покупатели официально не присоединятся к коалиции, поскольку они все равно смогут использовать эту систему как рычаг давления в переговорах с Москвой.

Как пишет Bloomberg, принятие ограничения потребует от государств-членов отложить национальные интересы в пользу европейской солидарности. Страны ЕС, получившие исключения для нефти, поступающей по их трубопроводам, захотят обеспечить их сохранность, в то время как страны, импортирующие нефть по морю, могут попытаться связать ограничение цен с предусмотренным в настоящее время полным эмбарго на морские поставки.



Напомним, ранее министры финансов стран G7 заявили, что договорились о введении ограничения цены на российскую нефть. Ограничения на цены планируют ввести в соответствии со сроками начала действия санкций Европейского Союза в отношении российской нефти, которые вступят в силу 5 декабря. Страны "Большой семерки" могут ограничить цену на российскую нефть на уровне $40-60 за баррель.