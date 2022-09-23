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ЕС хочет договориться об ограничении цен на российскую нефть, - Bloomberg
Государства-члены ЕС хотят в течение нескольких недель добиться ограничения цен на российскую нефть.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что толчком для скорейшего принятия решения об ограничении цен на российскую нефть стало заявление лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина о частичной мобилизации.
Инициатива предположительно станет частью нового пакета санкций, который планирует ввести Европейская комиссия. Ограничение ЕС и усилия США в этом вопросе - удержать стоимость сырой нефти от стремительного роста и ударить по доходам Кремля.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как отметили собеседники Bloomberg, несмотря на новые усилия со стороны Еврокомиссии и некоторых государств-членов, на пути принятия этого решения много препятствий, ведь решения о санкциях требуют единодушия каждого члена ЕС, каждый из которых имеет свои энергетические потребности.
Представители стран-членов ЕС встретятся с Еврокомиссией в выходные, чтобы обсудить новые санкции, которые, кроме ограничения на поставки нефти, могут содержать дополнительные ограничительные меры в отношении отдельных лиц и секторов, таких как технологии и предметы роскоши.
По словам собеседников Bloomberg, многие детали еще предстоит согласовать, в частности, по какой цене установить лимит. Также остается непонятным, как такой лимит будет применяться наряду с эмбарго ЕС на российскую нефть и запретом на услуги, необходимые для ее доставки, согласованными ранее в этом году. Но ограничение цен на российскую нефть необходимо принять до 5 декабря, когда вступят в силу новые санкции.
Представители национальных правительств в Брюсселе будут стремиться достичь предварительного соглашения по ограничению цен перед неформальной встречей лидеров ЕС в Праге 6 октября. Но главным препятствием станет позиция Венгрии.
Остается непонятным, насколько эффективен будет режим ограничения цен, особенно учитывая, что некоторые из крупнейших покупателей российской нефти, включая Китай и Индию, не согласились присоединиться к нему.
Официальные лица США утверждают, что ограничение цен может сработать даже если многие покупатели официально не присоединятся к коалиции, поскольку они все равно смогут использовать эту систему как рычаг давления в переговорах с Москвой.
Как пишет Bloomberg, принятие ограничения потребует от государств-членов отложить национальные интересы в пользу европейской солидарности. Страны ЕС, получившие исключения для нефти, поступающей по их трубопроводам, захотят обеспечить их сохранность, в то время как страны, импортирующие нефть по морю, могут попытаться связать ограничение цен с предусмотренным в настоящее время полным эмбарго на морские поставки.
Напомним, ранее министры финансов стран G7 заявили, что договорились о введении ограничения цены на российскую нефть. Ограничения на цены планируют ввести в соответствии со сроками начала действия санкций Европейского Союза в отношении российской нефти, которые вступят в силу 5 декабря. Страны "Большой семерки" могут ограничить цену на российскую нефть на уровне $40-60 за баррель.