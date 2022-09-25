Обмеження ціни на нафту не увійде до восьмого пакету санкцій ЄС проти РФ

У восьмому пакеті санкцій Європейського союзу проти країни-агресора РФ не буде обмеження цін на нафту.

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Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його інформацією, це пов'язано з тим, що G7 ще працює над деталями обмеження цін на нафту.

З того, що буде у восьмому пакеті, Йозвяк перерахував санкції щодо хімікатів, машин, сталеливарної продукції плюс додавання дюжини осіб, причетних до "референдуму".

Раніше агенство Bloomberg повідомляло, що держави-члени ЄС хочуть протягом кількох тижнів досягти обмеження цін на російську нафту, які мали увійти до восьмого пакету санкцій проти РФ.

Крім того, міністри фінансів країн G7 заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на російську нафту.

Обмеження на ціни планують запровадити відповідно до термінів початку дії санкцій Європейського Союзу щодо експорту російської нафти, які набудуть чинності 5 грудня.

Країни "Великої сімки" можуть обмежити ціну на російську нафту на рівні $40-60 за барель.